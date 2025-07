Vlatko Čančar na pragu vrnitve v Evropo

Vlatko Cančar se po petih sezonah pri Denver Nuggets in osvojitvi naslova prvaka lige NBA vrača v Evropo, poroča BasketNews. Omenjeni portal poroča, da je milanska Olimpia glavni kandidat za usluge slovenskega reprezentanta.

Kariero 28-letnega Vlatka Čančarja so v zadnjem času močno skazile poškodbe. Potem ko je lani zaradi hude poškodbe kolenskih vezi na levi nogi izpustil celotno sezono, se je letos odločil obrniti nov list. A po sklenjeni novi pogodbi z Denverjem se zdravstvene težave Primorca niso ustavile. Na začetku sezone je bil tako primoran izpustiti nekaj tekem zaradi poškodbe gležnja, zatem pa je 19. novembra srečanje z Memphisom ob ponujeni priložnosti trenerja Malona zaradi poškodbe "nesrečnega" levega kolena končal že po prvem polčasu.

Zatem je Primorec prestal artroskopsko operacijo levega kolena, po katerem so mu zdravniki odredili osem tednov počitka. Po naslednji daljši odsotnosti pri Denverju ni več dobil prave priložnosti, v minuli sezoni je tako v rednem delu za Denver igral le na 13 tekmah rednega dela in le na eni v končnici, v kateri so Nuggets izpadli v konferenčnem polfinalu proti kasnejšim prvakom Oklahomi City Thunder. Tako je bilo bolj ali manj jasno, da Čančarja po končani sezoni čaka na novo obrnjen list v njegovi karieri.

Foto: Guliverimage

Zdaj portal BasketNews poroča, da se bo slovenski reprezentant poleti vrnil v Evropo, kjer naj bi oblekel dres evroligaša Emporio Armani Milano, ki ga vodi Ettore Messina. Obe strani naj bi bili v naprednih pogovorih in blizu dogovora, s tem pa naj bi bila vse bližje tudi vrnitev v Evropo. Italijanski klub je v minuli sezoni evroligo končal na 11. mestu rednega dela in tako ostal brez končnice, na italijanskem prvenstvu Lega A pa so izpadli v polfinalu proti kasnejšemu prvaku Virtusu iz Bologne.

Slovenec je zadnjih pet sezon preživel v dresu Denver Nuggets in bil med drugim del ekipe, ki je leta 2023 osvojila šampionski prstan. Skupno je v ligi NBA odigral 143 tekem, na katerih je v povprečju dosegel 3,4 točke in 1,8 skoka v 10,7 minute na srečanje. Pred odhodom v ligo NBA je med drugim igral za Burgos in Mego.

