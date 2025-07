Mladi Slovenci po drami v četrtfinalu svetovnega prvenstva!

Slovenska reprezentanca fantov do 19. leta starosti se je uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva, so sporočili iz KZS. V švicarski Lozani je po odlični igri v osmini finala z zmago 81:80 na kolena spravila Argentino. V boju za polfinale se bo pomerila proti boljšemu iz dvoboja med Izraelom in Kamerunom.

Slovenci so v prvem delu izgubili proti Nemčiji (68:75) in Kanadi (63:82) ter premagali Kitajsko (99:82) ter so se tako v osmino finala podali iz tretje pozicije v skupini B. Nasproti jim je v osmini finala stala reprezentanca Argentine, ki je skupinski del prvenstva zaključila na drugem mestu, po napetem dvoboju je klonila zgolj proti Novi Zelandiji.

V srečanje so odločneje vstopili Argentinci, ki so si do sedme minute tekme priigrali osem točk prednosti. Nato so Slovenci zaigrali bolj prepričljivo ter do konca četrtine prevzeli vodstvo z dvema točkama razlike. Napeta igra se je nadaljevala tudi v drugi četrtini, ki so jo prav tako uspešno zaključili naši reprezentanti in tako v drugi polčas vstopili s prednostjo petih točk (39:34).

V tretji četrtini so Slovenci z bojevito igro v obrambi in hitro kolektivno predstavo v napadu dominirali na igrišču. Z bojem za vsako žogo in atraktivnimi akcijami so si do osme minute tretje četrtine priigrali 12 točk prednosti. Argentinci so v zadnjih dveh minutah četrtine zaigrali bolj zbrano ter se Slovencem ponovno približali na le štiri točke zaostanka.

Mark Padjen je dosegel 22 točk. Foto: FIBA

V odločilni zadnji četrtini smo spremljali tesen dvoboj, pri čemer sta si ekipi večkrat izmenjali vodstvo. Naši fantje so z izjemnim bojem ohranili mirne glave ter v zadnjo minuto tekme vstopili s tremi točkami prednosti. Ob napetem zaključku je spektakel poleg polne dvorane navijačev, prek spleta spremljalo še več kot deset tisoč gledalcev. Slovenci so poskrbeli za napet zaključek, v katerem so se jim Argentinci z zadetima prostima metoma približali na le eno točko. Slovenski reprezentanti so bili v naslednjem napadu, 16 sekund pred koncem, nenatančni, tako so imeli nasprotniki še eno priložnost za preobrat. Slovenci pa so odlično odigrali v obrambi in tako so Argentinci zgrešili odločilni met v zadnjih sekundah. Ob končnem sodniškem pisku so do velike zmage 81:80 zasluženo prišli varovanci selektorja Danijela Radosavljevića.

Med slovenskimi reprezentanti se je strelsko najbolj izkazal Mark Padjen, ki je dosegel 22 točk in k temu dodal še sedem podaj. S 14 točkami in sedmimi podajami mu je sledil Žak Smrekar, k čemur pa je Urban Kroflič dodal še 12 točk, sedem skokov in šest podaj.

Slovenska reprezentanca bo svoj nastop na svetovnem prvenstvu nadaljevala v četrtfinalu, kjer se bo pomerila z zmagovalko med izraelsko in kamerunsko reprezentanco. Tekma bo na sporedu v petek.

Reprezentanca do 19 let: Mark Padjen, Leon Ivičič, Leon Zdravković, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Žak Smrekar, Filip Petkovski, Mark Povše, Bine Plut, Lovro Lapajne, Mark Ciperle, Aljaž Menič. Selektor: Danijel Radosavljević

