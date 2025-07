Insider mreže ESPN Shams Charania je na družbenih omrežjih razkril, da bo Dorian Finney-Smith, nekdanji krilni igralec Los Angeles Lakers, kamor se je februarja preselil Luka Dončić, naslednja štiri leta igral v dresu Houston Rockets. 32-letni Američan, ki je pri Lakers zavrnil nižjo finančno ponudbo, je podpisal pogodbo v vrednosti 53 milijonov dolarjev, kar je dobrih 50 milijonov evrov.

Finney-Smith je v minuli sezoni za Los Angeles Lakers na 43 tekmah v povprečju dosegal 7,9 točke in 3,6 skoka, ob tem pa zadel skoraj 40 odstotkov metov za tri točke. V končnici je v povprečju na parketu preživel kar 34 minut na tekmo.

Finney-Smith je Los Angeles Lakers okrepil po decembrski menjavi iz Brooklyn Netsov. Sezono 2023–24 in prvo polovico letošnje sezone je preživel v Brooklynu, potem ko je sedem sezon igral za Dallas Mavericks.

Ameriški mediji poročajo, da so pri Houstonu podaljšali triletno pogodbo v vrednosti 21,5 milijona dolarjev s centrom Clintom Capelo. 31-letni Capela je prvih šest let svoje kariere igral v Houstonu, preden je od sezone 2020 do 2025 igral za Atlanto. 198 cm visok Capela v svoji karieri v povprečju dosega dvojni dvojček z 12,0 točkami in 10,5 skoki v 664 tekmah v ligi NBA.

