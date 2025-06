Celjanke z novo Američanko

Celjanke so po prihodu Jordyn Jenkins dobile še eno ameriško okrepitev. Njihov dres bo nosila 23-letna Yaumbrion Chambers. 185 centimetrov visoka košarkarica je po študiju v prvi diviziji lige NCAA na univerzah Vanderbilt in Tennessee Tech v zadnji sezoni prvič zaigrala v Evropi.

Z ekipo BBC Les Portes du Soleil Troistorrents je v švicarskem državnem prvenstvu osvojila 5. mesto. V povprečju je na 22 odigranih tekmah dosegala po 14 točk, 7,6 skoka in 2,3 pridobljene žoge na tekmo.

"Gre za klub z izjemno tradicijo in zmagovalnim značajem. Komaj čakam, da se pridružim novemu klubu in mu poskušam kar najbolje pomagati na poti do novih uspehov," je v klubski mikrofon dejala Jenkins, glavni trener Damir Grgić pa dodal: "Yaumbrion ima za seboj zelo solidno prvo evropsko sezono in je tip igralke, ki bi moral ustrezati našemu načinu igre. Gre za košarkarico, ki lahko igra na več igralnih mestih. Je v najboljših košarkarskih letih in visoko motivirana, da iz sezone v sezono svojo evropsko kariero poskuša postavljati na vedno višjo raven."

Škofjeločani v novo sezono z Žigo Žepičem

Škofjeloški LTH Castings nadaljuje sestavljanje moštva, ki se bo v novi sezoni 2025/26 predstavilo v 2. SKL. Po Mensudu Juleviću je ekipo, ki jo bo vodil David Dedek, okrepil 27-letni Žiga Žepič, ki je nazadnje nosil dres Celja.

V lanski sezoni je odigral pomembno vlogo pri tem, da so se Celjani prebili vse do finala 2. SKL. V 31 minutah, kolikor mu jih je v povprečju na tekmo namenil trener Vladimir Rizman, je dosegal po 12,3 točke, 6,5 skoka, 2,2 podaje in 1,9 pridobljene žoge.

27-letnik se najbolje znajde na položaju krilnega košarkarja, prav tako pa je sposoben zaigrati na položajih branilca in krilnega centra, so še zapisali pri LTH Castings.