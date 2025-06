K Cedeviti Olimpiji prihaja nadarjeni francoski mladenič

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je na družbenih omrežjih potrdil, da je ekipo okrepil mladi francoski košarkar Cameron Houindo. Gre za 204 cm visokega 17-letnega krilnega centra, ki je bil med drugim tudi najkoristnejši igralec lanskega evropskega prvenstva do 16 let.

V Grčiji je lani na omenjenem EP Houindo na poti do francoskega slavja v povprečju na sedmih tekmah dosegel 13,9 točke, 7,9 skoka ter po 2,3 ukradene žoge in blokade na tekmo. V minuli sezoni je navdušil tudi na tekmah evroligaškega tekmovanja NextGen. Na turnirju v Beogradu je na štirih tekmah v povprečju dosegal 12,0 točke in 5,0 skoka, na turnirju v Abu Dabiju pa na treh tekmah 9,7 točke in 5,3 skoka na tekmo.

Iz ljubljanskih vrst so danes sporočili tudi, da so se razšli z DeVantejem Jonesom. Američan bo kariero nadaljeval v Trentu. Sporazumno pa so se zmaji pred tem razšli že z Litovcem Martinasom Gebenom in Binetom Prepeličem.

Pred tem sta pogodbo podaljšala Žiga Daneu in Rok Radović, med novinci v dresu Cedevite Olimpije pa sta hrvaški košarkar David Škara in slovenski reprezentant Miha Cerkvenik.

Mensud Julević se vrača v LTH Castings

Škofjeloški LTH Castings sestavlja ekipo za nastop v 2. SKL, kjer bo klub po letošnjem izpadu iz elite nastopil prvič po sezoni 2021/22. Pomemben del ekipe, ki jo bo vodil David Dedek, bo izkušeni povratnik Mensud Julević, sporočajo iz ekipe.

Foto: Nejc Ziherl/KK Škofja Loka

Mensud Julević (200 cm, 1985) se v Škofjo Loko vrača po natanko 15 letih, prvič pa je dres LTH Castingsa, takrat TCG Mercatorja, oblekel leta 2007. Na Gorenjskem je odigral tri sezone v 1. slovenski košarkarski ligi, statistično pa bil najučinkovitejši v 2. sezoni, ko je pod vodstvom trenerja Matica Vidica v povprečju dosegal po 13,5 točke in 5,1 skoka.

Iz Škofje Loke ga je pot vodila v šoštanjsko Elektro, nato v Grosuplje, Lastovko Domžale, Terme Olimio Podčetrtek, Triglav, po tem, ko je leta 2021 Iliriji pomagal pri vrnitvi v 1. SKL, pa je oblekel dres Ipros Vrhnike, kjer je preživel zadnje 4 sezone. V zadnji sezoni je v 2. SKL v 32 minutah, kolikor jih je povprečno na tekmo prebil na igrišču, dosegal po 16,8 točke, 6,3 skoka in 3,3 podaje.

Z njegovim prihodom škofjeloška ekipa dobiva izjemno izkušenega igralca, ki lahko zaigra na več položajih, predvsem pa vodjo in mentorja mlajšim soigralcem.

Preberite še: