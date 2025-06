Kyrie Irving sprejel odločitev glede Dallasa in prihodnosti

Košarkar Dallas Mavericks in nekdanji soigralec Luke Dončića, Kyrie Irving je zavrnil možnost podaljšanja pogodbe z Mavericks za 43 milijonov dolarjev (37 milijonov evrov) in bo namesto tega podpisal novo triletno pogodbo v vrednossti 119 milijonov dolarjev (102,3 milijona evrov), s katero se bo dolgoročno zavezal Dallasu, poroča ESPN. Irving bo tako na sezono zaslužil približno slabih 40 milijonov dolarjev (34 milijonov evrov).

Kyrie Irving še naprej okreva po poškodbi kolena in naj bi po napovedih izpustil vsaj redni del sezone 2025/26, tisti bolj optimistični pa sicer namigujejo, da bi bil lahko nared že v začetku prihodnjega koledarskega leta. 33-letni košarkar si je na srečanju s Sacramento Kings v začetku letošnjega marca strgal križne vezi v levem kolenu, potem ko mu je ob prodoru grdo obrnilo koleno. Zatem je še herojsko izvajal prosta meta, nato pa zapustil igrišče in dan kasneje prejel informacije o resnosti poškodbe, ki je predčasno sklenila njegovo sezono, ki jo je Dallas nato končal v play-inu.

Irving je po odhodu Luke Dončića samostojno prevzel vlogo vodje v ekipi, v minuli sezoni pa je na 50 tekmah v povprečju dosegal 24,7 točke, 4,8 skoka in 4,6 asistence na srečanje, devetič v svoji karieri je zaigral tudi na tekmi All-Star.

Zdaj je Irving sprejel odločitev glede svoje kariere, v kateri bo še naprej nosil dres Dallas Mavericks, a pod novo pogodbo. To je sicer že druga dolgoročna pogodba Maverickov v zadnjih dneh, saj so v ponedeljek za tri leta podpisali pogodbo v vrednosti 54 milijonov dolarjev s centrom Danielom Gaffordom.

D'Angelo Russell v dresu LA Lakers. Foto: Guliverimage

Vse glasnejše pa so ob tem tudi govorice, da bi vrste Dallasa lahko poleti okrepil dozdajšnji član Brooklyn Nets, D'Angelo Russell, ki je po koncu sezone postal prost igralec. Mavericks so se po besedah ​​Marca Steina pozicionirali kot vodilni kandidat za proste košarkarje, dodatno pa jim delo olajša tudi nova pogodba Irvinga, ki jim daje dodatno fleksibilnost. Mavericks naj bi že pokazali zanimanje za veterane, kot so Chris Paul, Malcolm Brogdon in Dennis Schröder, zdaj se je tej skupini potencialnih tarč pridružil tudi D'Angelo Russell, poroča Shams Charania iz ESPN.

Russell je sezono 2024–25 začel pri Los Angeles Lakersih, sredi sezone pa so ga zamenjali za Brooklyn Netse. 29-letnik je letos v povprečju dosegal 12,6 točke, 5,1 podaje in 2,8 skoka na srečanje.

Preberite še: