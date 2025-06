Po poročanju Le Parisien, bo francoski košarkarski superzvezdnik Victor Wembanyama izpustil prihajajoče evropsko prvenstvo 2025, da bi se osredotočil na vrnitev v ligo NBA, potem ko je bil diagnosticiran s krvnim strdkom, ki je predčasno končal njegovo sezono 2024/25.

EuroBasket 2025 bo potekal od 27. avgusta do 14. septembra na Cipru, Finskem, Poljskem in v Latviji. Francija bo igrala v skupini D v Katovicah na Poljskem, kjer se bo pomerila z gostiteljico Poljsko, Islandijo, Belgijo, Izraelom in Slovenijo.

Grki optimistični

Več veselja in optimizma pa vlada v reprezentanci Grčije, saj na bi po poročanju Gazzete na evropskem prvenstvu nastopila tako Giannis Antetokounmpo kot Kostas Sloukas, ki bi lahko za reprezentanco zaigral prvič po prvenstvu 2022. Kot naturalizirani košarkar naj bi v izbrani vrsti igral Tyler Dorsey.

Preberite še: