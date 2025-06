Po poročanju novinarja The Athletic bi lahko Luka Dončić v sezono 2025/26 vstopil s tako vitko in izklesano postavo, kot je ni košarkarska javnost že dolgo videla. Glavni očitek, ki se ga je naposlušal po šokantni februarski selitvi v Los Angeles, to je slabša telesna pripravljenost, s katero ni mogel slediti zahtevam bolj učinkovite igre v obrambi, velike želje Nica Harrisona, bi lahko kmalu postal preteklost.

Odločni Luka Dončić noče v pripravah na naslednjo sezono ničesar prepustiti naključju. Foto: Instagram/posnetek zaslona 26-letni Slovenec je v pripravah za novo sezono, ki vključuje tudi uvodne nastope na evropskem prvenstvu, izgubil že dobršen del odvečne telesne teže in je zelo predan cilju, da se v sezoni 2025/26 v ligi NBA predstavi v bistveno boljši podobi kot v prejšnji. Ko se je februarja pridružil Jezernikom, naj bi po udarnih podatkih tehtal 104 kilograme, med sezono, ko je nosil še dres Dallasa, pa se je že približal 120 kg.

"Dončić je v pripravah na novo sezono neverjetno predan cilju, da izboljša svojo kondicijsko pripravljenost. Izgubil je že kar nekaj kilogramov ter se strogo drži predpisanih diet in programa kardio treningov," je novinarju Danu Woikeju zaupal neimenovani vir. Dončić se je tako osredotočil na cilj, da zniža in optimizira telesno težo.

