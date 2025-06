Lani ga je ustavil Luka Dončić, letos je uresničil sanje

Košarkarji Oklahoma City Thunder so po izenačeni finalni seriji in sedmih tekmah (4:3) prišli do naslova v severnoameriški ligi NBA. Najkoristnejši igralec finala in tudi rednega dela lige Shai Gilgeous-Alexander je s ponosom govoril o skupini "zmagovalcev", ki je na zadnji tekmi igrala trenutku primerno in se zasluženo veselila naslova. "Kar malce so se nam ustavila srca ob poškodbi Haliburtona," je po dvoboju priznal trener poražene Indiane Rick Carlisle.

"Ne zdi se resnično. Toliko ur, toliko trenutkov in čustev, toliko noči, ko nismo verjeli. Noro je pomisliti, da smo zdaj tukaj," je v izjavi po tekmi dejal MVP finala Shai Gilgeous-Alexander.

Foto: Reuters

Oklahoma je po razpadu velike trojice igralcev, Kevin Durant, Russell Westbrook in James Harden, dolgo gradila za prihodnost, ta pa jo je v prejšnji sezoni že dosegla, a malce prehitro.

Lani so jih ustavili Dončićevi

Lani je Luka Dončić v dresu Dallasa v polfinalu zahodne konference blestel proti OKC. Foto: Reuters Mlado skupino igralcev je v polfinalu zahoda v prejšnji končnici ustavil Luka Dončić z Dallas Mavericks, 12 oziroma 13 mesecev kasneje pa se je obličje NBA spremenilo tako z menjavo Dončića, ki je februarja nenadejano pristal pri Los Angeles Lakers, kot z dozoritvijo košarkarjev Thunder in najboljšim izkupičkom rednega dela 68-14. "Ta zasedba je za to trdo garala, opravila je svoje in si povsem zaslužila naslov," je dodal 26-letni Gilgeous-Alexander.

Kljub poškodbi prvega zvezdnika Indiane Tyresa Haliburtona v prvi četrtini, so se domači košarkarji dolgo mučili s tekmeci. Zlomili so jih v tretjem delu, ki so ga dobili s 34:20.

"Imeli smo 24 minut, da si vzamemo, za kar smo garali. Štiriindvajset minut, da na pravi način končamo sezono," je o miselnosti razlagal Kanadčan, prvi zvezdnik Oklahome. "Storili smo vse, kar smo lahko, vedeli smo, da bo bodisi lepo bodisi slabo," je dodal.

Pridružil se je desetim izbrancem

Z nazivom MVP finala je postal eden od 11 košarkarjev, ki so to združili z nazivom najkoristnejšega igralca rednega dela. Kresala so se mnenja, ali si to nagrado bolj zasluži Gilgeous-Alexander ali Nikola Jokić po novi izjemni sezoni pri Denver Nuggets.

Nuggets so v polfinalu zahoda proti Oklahomi padli prav tako po sedmih tekmah, liga NBA pa je nato oznanila zmagovalca štiri dni po seriji z Denverjem.

Postal je šele 11. igralec v zgodovini lige NBA, ki je postal tako MVP finala kot rednega dela lige. S tem se lahko pohvalijo še LeBron James, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar in Willis Reed. Foto: Reuters

"Zame je to zmaga za družino, za prijatelje in vse, ki so bili v mojem kotu, ko sem odraščal. Pomeni mi vse. Zato igramo ta šport, da bi zmagali. Imamo ekipo igralcev s tovrstno miselnostjo. Storili smo vse, kar morajo storiti zmagovalci. Igrali smo trenutku primerno in zdaj smo tu," je še za konec dodal MVP lige in finala.

"Srca so se nam ustavila ob poškodbi Haliburtona"

Na drugi strani je bilo razočaranje po porazu na sedmi tekmi v taboru Indiane otipljivo. Še posebej po nesrečnem trenutku 4:55 minute pred koncem prve četrtine, ko je moral z igrišča Tyrese Haliburton. "Kar malce so se nam ustavila srca ob poškodbi Haliburtona," je po dvoboju dejal trener Indiane Rick Carlisle.

Tyrese Haliburton je moral zapustiti igrišče že pet minut pred koncem prve četrtine. Foto: Reuters

"Vem, da se bo vrnil. Nimam natančnih podatkov o poškodbi, ampak vem, da se bo vrnil na igrišča," je dodal Carlisle, ESPN pa je poročal, da gre po besedah Haliburtonovega očeta za najverjetneje strgano ahilovo tetivo.

Haliburton je bil ključ do uspeha Indiane v letošnji končnici. Postregel je z vrhuncem za vrhuncem na številnih tekmah, med drugim je odločil tudi prvo tekmo finala z metom ob izteku časa.

Pred tem je Indiana po vrsti izločila Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers in New York Knicks, na poti do finala pa izgubila vsega štiri tekme.

Ostaja pri naslovu iz Dallasa

Rick Carlisle je popeljal Indiano v njen prvi finale lige NBA po letu 2000. Foto: Reuters Na sedmi finalni je bila odločilna vrnitev iz slačilnic po polčasu, je omenil trener Indiane. "Na igrišče bi morali priti boljši v prvih petih minutah nadaljevanja. To nam ni uspelo. Ne spomnim se celotnega poteka, ampak mislim, da so postregli z nekaj izjemnimi potezami."

"Tretjo četrtino smo začeli počasi in to nas je ubilo. Vendar se nismo predali, v zadnji četrtini smo se do zadnjega borili, kljubovali odlični domači zasedbi," je še ekipo pohvalil Carlisle.

Slednji tako ostaja z naslovom iz sezone 2010/11, ko je do prstana s klopi vodil ekipo Dallasa z Dirkom Nowitzkim na čelu. Štirinajst let kasneje je skupaj s svojimi varovanci po slabem začetku sezone (10-15) skorajda spisal podobno zgodbo o nenadejanem uspehu, a ostal za zmago prekratek.