Konec je! Zgodovinski uspeh OKC, neverjetna smola Indiane na tekmi vseh tekem. #video

Stresne in pestre sezone, ki jo je zaznamovala tudi šokantna selitev Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles, je konec. Novi prvaki lige NBA so košarkarji Oklahoma City Thunder. V odločilni sedmi tekmi finala, prvič po letu 2016 se je o najboljšem v ligi NBA odločalo na "tekmi vseh tekem", so izkoristili prednost domačega parketa in se z zmago 103:91 zapisali v zgodovino franšize. Prvič so postali prvaki lige NBA, odkar so se iz Seattla preselili v Oklahoma City, pred tem pa so bili kot Supersonics najboljši že leta 1979.

Vrhunci srečanja v Oklahoma Cityju:

Najboljši igralec finala je postal Shai Gilgeous-Alexander. Kanadčan je prejel priznanje MVP igralca že za redni del sezone, v finalu pa je tako izstopal, da je bil znova nagrajen za uspešne predstave. V odločilni sedmi tekmi je dosegel 29 točk in 12 asistenc. Tako je bil najboljši strelec rednega dela sezone tudi najboljši strelec na odločilni sedmi tekmi finalne serije.

Shai Gilgeous-Alexander je sezono 2024/25 zaznamoval z imenitnimi dosežki ter številnimi individualnimi priznanji. Foto: Reuters

Poraja pa se vprašanje, kako bi se razpletalo dogajanje srečanja v Oklahoma Cityju, če ne bi moral že sredi prve četrtine predčasno z igrišča Tyrese Haliburton. Najboljši igralec Indiane, ki tako še čaka na svoj prvi naslov v ligi NBA, je imel v finalni seriji težave s poškodbo mečne mišice na desni nogi, a je stisnil zobe in zaigral v Oklahoma Cityju tudi v noči na ponedeljek. Šlo mu je odlično, hitro je dosegel devet točk, zadel tri trojke, Indiana pa se je odlično upirala gostiteljem.

Tyrese Haliburton, ki je imel v finalni seriji težave z desno nogo (poškodba mečne mišice), je moral zapustiti igrišče že sredi prve četrtine. Neuradno, tako je sporočil njegov oče John, naj bi si poškodoval ahilovo tetivo. Foto: Reuters

Slabih pet minut pred koncem prve četrtine pa je Haliburton ob napadu padel na tla in obležal v bolečinah. Te so bile ogromne. Na parket se ni več vrnil, njegov oče John Haliburton pa je v pogovoru za ABC dejal, kako si je poškodoval ahilovo tetivo. Indiana je tako na odločilni tekmi za največji uspeh v zgodovini franšize doživela neverjetno smolo, saj je ostala brez najboljšega moža, ki je bil še kako razpoložen za srečanje, zgolj po sedmih minutah igre. Če si je resnično poškodoval ahilovo tetivo, ga čaka daljši prisilni počitek.

Če si je Tyrese Haliburton resnično poškodoval ahilovo tetivo, ga čaka daljši počitek, zaradi katerega bi lahko izpustil tudi del prihodnje sezone 2025/26. Foto: Reuters

Soigralci Haliburtona so se vseeno enakovredno kosali z OKC in prvi polčas dobili s tesnih 48:47. Nadaljevanje pa je povsem pripadlo gostiteljem. Tretjo četrtino so dobili kar s 34:20 in si priigrali prednost, ki je pozneje niso več izpuščali iz rok. Ta je v zadnji četrtini zrasla tudi na več kot 20 točk, Indiana pa se bližje kot na -10 ni več uspela približati. OKC je tako dosegel zgodovinski uspeh z zmago 103:91, v njenih vrstah pa sta poleg Gilgeous-Alexandra strelsko izstopala tudi Jalen Williams (20) in Chet Holmbren (18 točk). Pri Indiani je bil prvi strelec Bennedict Mathurin (24 točk in 13 skokov).

Navijači Indiane so na sedmi tekmi finalne serije lige NBA doživeli hladno prho. Foto: Reuters

Liga NBA, 22. junij, finale, sedma tekma:

Liga NBA, finale: Oklahoma City Thunder — Indiana Pacers /4:3/ // Rezultat v zmagah, prvak je moštvo, ki je prvo zbralo štiri zmage.