Poletna saga o tem, kje bi lahko nadaljeval kariero Benjamin Šeško, je poskrbela že za nič koliko vrhuncev, preobratov in namigovanj. Za zdaj dragulj slovenskega nogometa ostaja pri Leipzigu, napad Arsenala pa naj bi namesto njega okrepil Viktor Gyökeres, sicer napadalec Sportinga. Zapleta pa se tudi pri Švedu, ki se ni udeležil začetka priprav portugalskega prvaka, tako da ga je doletela kazen. To pa še ni vse, Gyökeres, ki je trdno odločen nadaljevati kariero na Otoku in po sporu s predsednikom noče slišati o tem, da bi se vrnil v Lizbono, se bo moral opravičiti tudi soigralcem.

Če se je zanimanje Arsenala do nakupa 22-letnega Benjamina Šeška zaradi (pre)visokih zahtev Leipziga ohladilo in so se pri Londončanih odločili, da bi raje na stadion Emirates pripeljali pet let starejšega Šveda Viktorja Gyökeresa, pa po novem za vročo prestopno zgodbo, polno zapletov, zdrah in vprašanj, skrbi tudi Skandinavec madžarskih korenin. Gyökeres, ki je v izjemni strelski formi, saj je v prejšnji sezoni na 52 tekmah za Sporting dosegel kar 54 zadetkov, namreč še vedno ni sklenil sodelovanja s topničarji.

Šved je jezen na predsednika Sportinga

Londončani ga želijo pripeljati na Otok, prejšnji teden se je športni direktor Arsenala Andrea Berta po poročanju BBC o tem že pogovarjal z igralcem, vseeno pa še ni prišlo do sklenitve sodelovanja, saj še niso našli skupnega jezika z vodstvom Sportinga. Ta na čelu s predsednikom Fredericom Varandasom vztraja pri tem, da bi morali Angleži plačati Sportingu znesek, omenjen v odkupni klavzuli Gyökeresa. Ta pa znaša kar 100 milijonov evrov.

Viktor Gyökeres je tako proslavljal s soigralci zadnjo osvojeno lovoriko, portugalski pokal. Zdaj se jim bo moral po besedah predsednika opravičiti za svoja dejanja, saj bojkotira začetek priprav kluba. Foto: Guliverimage

Šved je jezen na prvega moža Sportinga. Lani naj bi mu namreč podal ustno obljubo, da bi lahko zapustil klub tudi za bistveno manjši znesek, v tem primeru 70 milijonov evrov. Ko je toliko zanj ponudil Arsenal, pa pri portugalskem velikanu, ki je v prejšnji sezoni osvojil dvojno krono, niso bili preveč navdušeni. Po poročanju nekaterih angleških medijev bi Sporting zadovoljil tudi že znesek 80 milijonov evrov (z vključenimi bonusi), a še ni prišlo do dogovora. Čeprav se je napovedovalo, da bi lahko topničarji predstavili novega napadalca že ta teden, se zdi takšen scenarij malo verjeten.

Prvi mož Sportinga: Nihče ni nad interesi kluba

Frederico Varandas je prepričan, da bi si zaslužil Viktor Gyökeres višjo odškodnino od ponudbe Arsenala. Foto: Guliverimage Je pa še kako resnična kazen, ki jo je prejel samosvoji Gyökeres. Ta je tako trdno odločen zapustiti Sporting in nadaljevati kariero pri angleških podprvakih, da se ne misli več vračati v Lizbono. Predsedniku je zameril, da ni spoštoval ustnega dogovora. Prvi mož Sportinga Varandasa mu je sprva podaljšal poletni odmor, ko pa je ta potekel, a se Šved v soboto vendarle ni pojavil na začetku priprav Sportinga v novo sezono, si je prislužil kazen. Predsednik Sportinga tako vrača udarec in sporoča nezadovoljnemu kralju strelcev, kako ga čaka finančna kazen, hkrati pa se bo moral še opravičiti soigralcem.

"Nihče ni nad interesi kluba. Pri Sportingu ostajamo mirni. Vse se da rešiti z zaprtjem tržnice. Gyökeresa čaka finančna kazen, mora se tudi opravičiti soigralcem in klubu. Če ne želijo plačati poštene tržne vrednosti Viktorja, bomo s tem zadovoljni naslednja tri leta. Tisti geniji, ki so si to izmislili in se prepričani, da s tem izvajajo pritisk name, se motijo. S tem, kar počnejo, igralcu v bistvu samo še otežujejo odhod," pojasnjuje Varandas.

Če bi začel priprave s Sportingom, bi lahko v sredo že odigral pripravljalno tekmo proti Celticu. Foto: Reuters

Tako se obeta še vroče nadaljevanje poletne nogometne sage o tem, ali se bo Gyökeres, ki je v zadnjih dveh sezonah v dresu Sportinga dosegel kar 97 zadetkov, resnično vrnil v Anglijo in zaigral za topničarje. Za zdaj se noče vrniti na Portugalsko in sodelovati na začetku priprav Sportinga. Portugalski prvak bo v sredo odigrali prvo pripravljalno tekmo, v Algarveju se bo pomeril s škotskim Celticom.