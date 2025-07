Svojčas je Luka Zahović veljal za slovensko najstniško nogometno senzacijo, obenem pa se je moral kot sin slovitega Zlatka Zahovića spopadati tudi z nehvaležnim bremenom. Evropa ga je podrobneje spoznala leta 2014, ko je sanjsko debitiral v ligi prvakov. Star je bil rosnih 18 let, ko je prekrižal načrte portugalskemu velikanu Sportingu in z zadetkom za odmeven remi spravil v delirij Ljudski vrt (1:1). Zvezda je bila rojena. To je bil večer, v katerem je Luka skupaj z očetom Zlatkom podiral mejnike evropskega nogometa.

V torek je komaj 16-letni Dastan Satpayev v Stožicah pisal zgodovino v ligi prvakov. Čudežni nogometni deček iz Kazahstana, ki se prihodnje leto seli v London k Chelseaju, je zatresel mrežo Olimpije in nas posredno spomnil na večer, kjer je padel slovenski rekord, kar se tiče najmlajšega strelca v najmočnejšem tekmovanju na svetu.

Slovenski najstnik pokvaril načrte bogatim Portugalcem

Pisal se je 17. september 2014. Pred slabimi 11 leti je tako v Ljudskem vrtu vladala čarobna energija. Maribor je na poti do evropske elite izločil tudi Celtic, v prvem krogu skupinskega dela pa je na razprodanem stadionu, na katerem je po 15 letih v mestu ob Dravi znova ponosno zadonela himna lige prvakov, gostil Sporting iz Lizbone.

Takratnemu portugalskemu prvaku je na Štajerskem kazalo odlično, saj je prek zvezdnika Nanija v 80. minuti povedel z 1:0. Varovanci Anteja Šimundže pa se takrat niso predali. Šli so na vse ali nič, v igro je vstopil tudi mladi Luka Zahović, ki je nekaj dni pred tem odločil zmagovalca na dvoboju proti Krki.

Luka Zahović je za strelski prvenec v ligi prvakov potreboval le dobrih deset minut. V sodnikovem podaljšku je poskrbel za navijaško ekstazo v Ljudskem vrtu. Foto: Vid Ponikvar

Ko je nato debitiral v ligi prvakov, je postal zlati adut mariborske klopi in obnorel Ljudski vrt. Globoko v sodnikovem podaljšku je izkoristil zmedo in napako gostujoče obrambe, se dokopal do žoge in jo z izjemnim lobom z glavo podal v mrežo. V slabo voljo je spravil znanega vratarja Sportinga Ruija Patricia. Mariborski navijači so noreli od sreče, športni direktor Zlatko Zahović, alfa in omega takratnih vijolic, pa je čutil neizmerno veselje in se prijel za glavo, saj se je pred njegovimi očmi odvijal sanjski, a še kako resničen scenarij.

Luka Zahović se je v Slovenijo preselil pri 12 letih. Ravno takrat, ko je njegov oče Zlatko zagrizel v vijolično jabolko in postal športni direktor takrat finančno obubožanega mariborskega kluba, ki ga je pozneje čudežno uvrstil na elitni evropski nogometni zemljevid. Šest let po tem, ko je nabiral nogometne korake na Štajerskem, je zadel v polno v ligi prvakov. Foto: Saša Pahić Szabo

Njegov sin je proslavljal največji zadetek v karieri. Postal je junak večera, po njegovi zaslugi pa je srčni Maribor prekrižal načrte favoritu Sportingu (1:1). Luka, takratni gimnazijec, pa je postal najmlajši slovenski strelec v ligi prvakov. Mrežo Portugalcev je namreč zatresel pri 18 letih, desetih mesecih in dveh dneh.

Šeško napadal Zahovićev rekord, a ...

Benjamin Šeško je v glavnem delu lige prvakov dočakal strelski prvenec pri dobrih 20 letih. Foto: Guliverimage Njegov rekord se je zdel v zadnjih letih že resno ogrožen, saj je nase opozarjal supertalentirani Benjamin Šeško, ki je že kot najstnik podiral številne mejnike v slovenskem nogometu. V ligi prvakov, vsaj kar se tiče glavnega dela tekmovanja, pa se ni vpisal med strelce vse do jeseni 2023, ko je že vstopil v tretje desetletje. Mrežo Young Boys je namreč v Bernu v dresu Leipziga zatresel pri 20 letih, treh mesecih in 19 dneh.

V sezonah pred tem je zamudil priložnost, da bi popravil Zahovićev rekord. Lahko pa, če bo tako marljivo zbiral zadetke v izbrani vrsti, zagotovo popravi strelski rekord njegovega očeta v državnem dresu. Nepozabni Zlatko je za Slovenijo dosegel 35 zadetkov, komaj 22-letni Beni pa se je podpisal že pod 16.

Viktor Gyökeres, osrednji tekmec Benjamina Šeška za selitev k Arsenalu, je v prejšnji sezoni blestel pri Sportingu iz Lizbone, proti kateremu je Luka Zahović pisal zgodovino še pred njegovim 19. rojstnim dnevom. Foto: Reuters

To poletje so dolgo časa napovedovali možnost, da bi lahko Šeško prestopil k Arsenalu, a so se Londončani zaradi takšnih in drugačnih razlogov ohladili od poslovanja z Leipzigom. Prednost je dobil Šved Viktor Gyökeres, ravno najboljši strelec Sportinga iz Lizbone. Ravno tistega kluba, ki je z nasmehom obeležil tudi kariero Luke Zahovića, saj je proti njemu dosegel svoj prvi in za zdaj tudi zadnji zadetek v ligi prvakov.

Odmeven dosežek očeta in sina Zahović

Usoda je torej hotela, da se je Luka prvič v ligi prvakov vpisal proti Sportingu, njegovemu gorečemu tekmecu še iz otroških let, ko je treniral nogomet še pri Benfici. Luka se je rodil na Portugalskem, zato je še toliko bolj čustveno doživljal tako odmeven debi v ligi prvakov. Zlatko in Luka Zahović sta leta 2014 uradno postala prvi evropski par očeta in sina, ki se je vpisal med strelce v glavnem delu lige prvakov. Foto: Sportida, Reuters

Njegov zadetek je poskrbel za zanimiv presežek. Ko je njegov oče igral v finalu lige prvakov z Valencio (2001), je imel Luka komaj pet let. Trinajst let pozneje pa je Evropa dobila prvi par očeta in sina, ki se je v ligi prvakov vpisal med strelce. Od sezone 1992/93, ko je na evropskih zelenicah prvič zaživela priljubljena liga prvakov, se je podoben primer pripetil le še enkrat, a v malce razširjeni podobi.

Pred dvojcem Zahović so omenjeno čast v ligi prvakov občutili le trije Afričani, ki so nogometno srečo iskali in našli v Franciji. Legendarni ganski nogometaš Abedi Pele, pred 32 leti je Marseillu pomagal do osvojitve evropske krone, je lahko na delu občudoval sinova, ki sta se pogosto vpisovala na seznam strelcev. Andre Ayew je bil eden izmed nosilcev ganske reprezentance, nekaj časa pa je slačilnico v Marseillu delil tudi z Jordanom Ayewom. Vsi trije so zadeli v polno v ligi prvakov.

Ogromno breme slovitega očeta

Luka je v ligi prvakov dosegel en zadetek. Na naslednjih evropskih tekmah se v letu 2014 ni več uvrstil med strelce. Pozneje se je odpravil na Nizozemsko, kjer pa si pri Heerenveenu presenetljivo, čeprav je bil takrat že v dobri formi, ni zagotovil večje minutaže. Vrnil se je na Štajersko in ekspresno ujel ubijalski strelski ritem.

Luka Zahović je v sezoni 2017/18 postal prvi strelec lige. Dosegel je 18 zadetkov, prav vse v drugem delu sezone. V jesenskem delu zaradi zdravstvenih težav ni mogel nastopati, zaradi tega je izpustil tudi mikavna srečanja v ligi prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Leta 2017, ko so vijolice še enkrat nastopile med evropsko elito, ga je spremljala neverjetna smola, saj je moral spektakle proti Liverpoolu, Sevilli in moskovskemu Spartaku zaradi zdravstvenih težav preskočiti.

Leta 2020, kmalu po tem, ko je mariborski klub po več kot uspešnih 13 letih zapustil njegov oče Zlatko, se je preselil na Poljsko. Priklonil se je ponudbi Pogona iz Szczecina, kjer je vztrajal vse do leta 2024, ko je odšel h Gorniku.

Dvakrat (2017/18 in 2018/19) je postal tudi najboljši strelec 1. SNL, kar je bila v tistem obdobju vse prej kot enostavna naloga, saj je bil njegov soigralec v napadu kralj strelcev in lovec na največje rekorde Marcos Tavares. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Luki v karieri ni bilo postlano z rožicami. Breme slovitega očeta, najboljšega strelca slovenske reprezentance, ki je pozneje navduševal tudi v vlogi športnega direktorja, je bilo ogromno. Čeprav je marljivo večal število zadetkov, dvakrat postal tudi najboljši strelec 1. SNL, kar je bila v tistem obdobju vse prej kot enostavna naloga, saj je bil njegov soigralec v napadu kralj strelcev in lovec na največje rekorde Marcos Tavares, ni bil nikoli tako spoštovan, kot bi si glede na dejanske dosežke tudi zaslužil.

Obravnavan je bil večinoma kot sin Zlatka Zahovića, ki je v svojem obdobju predstavljal vrhunec slovenskega nogometa in si ustvaril zelo prepoznavno ime tudi v svetu. A Zlatko je bil Zlatko, nekaj posebnega in veličastnega, Luka pa je na igrišču ponujal drugačne kakovosti.

Zlatko Zahović: V Sloveniji uspeha ne privoščimo vsakomur

Zlatko Zahović je s sinom Luko pri Mariboru vrsto let sodeloval na profesionalni ravni športni direktor – nogometaš. Foto: Matjaž Vertuš Oče Zlatko Zahović je pred petimi leti v intervjuju za Sportal brez dlake na jeziku potožil, kako je bil njegov sin, s katerim je vrsto let v Ljudskem vrtu sodeloval v razmerju športni direktor – nogometaš, v Sloveniji deležen nepravičnega medijskega linča.

"To pa zato, ker Slovenija ni nogometna država. Če to doživi strelec v ligi prvakov, dvakratni prvi strelec slovenske lige, je marsikaj narobe. Ne z njim, ampak z nekom drugim. V tujini nisem nikoli doživel medijskega nespoštovanja, v Sloveniji pa je videti, da smo še mlada država. Uspeha ne privoščimo vsakomur. Pri uspehu bi bil rad vsak s teboj na ladji, ko pa pride neuspeh, bi vsi najraje pobegnili. Vsak bi si rad nekaj prisvojil, a ni potrebe po nizkih strasteh, ki so se zdaj gotovo dogajale," se je takrat razgovoril Zlatko, ki po letu 2020 ni več opravljal nobene vloge v slovenskem nogometu. Z veseljem pa se je odzval na izzive, ki jih prinaša novo življenjsko poglavje, saj je postal dedek.

Za člansko slovensko izbrano vrsto je debitiral leta 2018 in do danes zbral 15 nastopov. Foto: Vid Ponikvar

Njegov sin je sčasoma dočakal vpoklic v člansko slovensko izbrano vrsto, za katero je še kot napadalec Maribora debitiral leta 2018. Pozneje je zbral 15 nastopov za reprezentanco, a večinoma prejemal drobtinice in pri tem zaman čakal na strelski prvenec. Nikoli se ni zasidral v udarni enajsterici Slovenije.

Luka Zahović je prvič na velikem tekmovanju nastopil leta 2012. Takrat je Slovenija gostila Euro do 17 let. Zahović je dosegel edini slovenski gol na tekmovanju. Dvanajst let pozneje je dolgo časa kandidiral za nastop na članskem Euru 2024, a ga je selektor Matjaž Kek prečrtal med zadnjimi. Foto: Aleš Fevžer

Lani je do zadnjega kandidiral za nastop na Euru 2024, saj se je pojavil na razširjenem seznamu, a ga je nato selektor Matjaž Kek tik pred odhodom v Nemčijo prečrtal. Takrat je presenetljivo odpadel tudi Miha Zajc, med potniki v Nemčijo pa ni bilo tudi Matevža Vidovška in Žana Zaletela.

Letos bo dopolnil okroglih 30

Ko je navdušil z zlatim zadetkom proti Sportingu, je bil Luka slovenska najstniška atrakcija. Zdaj pa je nekdanji golgeter Maribora star že 29 let. Na Poljskem, kjer si pri Gornik Zabrze deli slačilnico z rojakom Erikom Janžo, je pridobil ogromno izkušenj. Minili so časi, ko bi se tako pogosto pojavljal na seznamu strelcev, kot se je takrat, ko je nosil vijolični dres.

Erik Janža in Luka Zahović sodelujeta pri poljskem prvoligašu Gorniku. Foto: Guliverimage

Dokazuje pa drugačne kakovosti, zna tudi dobro asistirati in odpirati prostor soigralcem, da se večkrat znajdejo v priložnostih. Je oče dveh otrok, ki bo proti koncu leta, natančneje sredi novembra, dopolnil že okroglih 30 let. Da, tako hitro mineva čas v družbi vrhunskih slovenskih nogometašev.