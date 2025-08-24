Sedmi zaporedni popoln konec tedna za Marca Marqueza

Španec Marc Marquez je zmagovalec dirke za veliko nagrado Madžarske v svetovnem prvenstvu motociklizma. Na novi stezi v Balaton parku je prepričljivo ugnal tekmece in še sedmi zaporedni dirkaški konec tedna vknjižil zmagi tako v sprintu kot na klasični dirki. Drugo mesto je pripadlo Špancu Pedru Acosti, tretje pa Italijanu Marcu Bezzecchiju.

Osemkratni svetovni prvak še naprej blesti v sezoni, v kateri je zbral že 455 točk. Po težavah svojih najbližjih tekmecev, brata Alexa Marqueza (Gresini Ducati) in Italijana Francesca Bagnaie (Ducati), je prednost v seštevku izrazito povišal.

Startal sicer ni najbolj prepričljivo, v drugem ovinku pa je skoraj s steze odnesel vodilnega Marca Bezzecchija (Aprilia). Padel je na tretje mesto, se umiril, nato pa hitro prišel nazaj na čelo dirke.

Devetnajst krogov pred koncem je prvič poskusil prehiteti Bezzecchija, a mu to nekajkrat ni uspelo, štiri kroge kasneje pa je pripravil boljši napad, se odpeljal mimo Italijana ter si hitro privozil večjo prednost.

V ozadju je potekal predvsem boj za ostali mesti na stopničkah. Bezzecchi je malce popustil, kar je izkoristil Španec Pedro Acosta (KTM) in si zagotovil drugo mesto ter druge stopničke v sezoni.

Tretje je zadržal Bezzecchi, medtem ko je najboljšo predstavo v sezoni prikazal svetovni prvak Jorge Martin. Španec, ki je zaradi številnih poškodb in padcev izpustil deset dirkaških koncev tedna, je predvsem v drugem delu današnje preizkušnje pridobival in na koncu zasedel četrto mesto.

Marc Marquez je ciljno črto prečkal več sekund pred tekmeci za deseto klasično zmago v sezoni in sedmo zaporedno, ob tem je zbral tudi že 13 sprinterskih zmag po 14 dirkah. Skupno je bila to že 98. zmaga za Marca Marqueza in 72. v kraljevskem razredu motoGP.

"V prvem ovinku sem moral spustiti zavoro, da me je odneslo, saj nisem želel imeti težav, v drugem pa sem mislil, da bo šel Bezzecchi hitreje v ovinek, a sva se dotaknila. Na srečo sva se izognila padcu. Od takrat se je dirkanje malce spremenilo. Ko sem videl, da imata spredaj nekaj težav z mehko gumo, sem čakal na pravi trenutek s srednjo različico. Imel sem lep ritem, vse je bilo tekoče," je po novi zanesljivi zmagi dejal vodilni v prvenstvu.

"Iskreno ne vem, ali je imel dotik kaj vpliva," je po stiku z Marquezom v prvem krogu in odlomljenem delu okvirja dejal Bezzecchi ter dodal: "To je bila fantastična dirka, dal sem vse od sebe, saj iskreno moj ritem ni bil najboljši ves konec teden. Tvegal sem z mehkejšo različico gume zaradi boljšega oprijema pri zaviranju. Moral sem poskusiti, s koncem tedna sem kljub vsemu zelo zadovoljen," je še dodal tretjeuvrščeni Italijan.

"Super lepo, konec tedna se je dobro začel v petek, a postajal vse težji. Moram se zahvaliti ekipi, ki je sem pripeljala tako rekoč nov motor in ga toliko izboljšala v primerjavi s sprintom, da sem se lahko kosal z najboljšimi. Delali so do dveh zjutraj, da so mi ga pripravili, potem ko smo se iskreno pogovorili v ekipi," pa je bil iskren ter z delom ekipe zadovoljen tudi Acosta.

V skupnem seštevku ima po novem 175 točk naskoka pred bratom Alexom Marquezom, za katerim je slab konec tedna v Balaton Parku. Danes je v prvem krogu padel in na koncu osvojil le peščico točk za 14. mesto. Tretjeuvrščeni Bagnaia je bil danes deveti, zaostanek za vodilnim v seštevku pa znaša že 227 točk.

Do konca sezone je ostalo še osem dirk, s tem pa je na voljo le še 296 točk. Naslednja preizkušnja bo v Barceloni za VN Katalonije 7. septembra.

MotoGP: 1. Marc Marquez (Špa/Ducati) 42:37,681

2. Pedro Acosta (Špa/KTM) + 4,314

3. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 7,488

4. Jorge Martin (Špa/Aprilia) 11,069

5. Luca Marini (Ita/Honda HRC) 11,904

6. Franco Morbidelli (Ita/VR46 Ducati) 12,608

... SP skupno: 1. Marc Marquez (Špa/Ducati) 455

2. Alex Marquez (Špa/Ducati Gresini) 280

3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 228

4. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 197

5. Pedro Acosta (Špa/KTM) 164

6. Franco Morbidelli (Ita/VR46 Ducati) 161

... Moto2: 1. David Alonso (Kol/Aspar) 37:18,405

2. Diogo Moreira (Bra/Italtrans) + 0,174

3. Manuel Gonzalez (Špa/Intact) 0,305

... SP skupno: 1. Manuel Gonzalez (Špa/Intact) 204

2. Aron Canet (Špa/Fantic) 179

3. Diogo Moreira (Bra/Italtrans) 173

... Moto3: 1. Maximo Quiles (Špa/Aspar) 35:31,839

2. Valentin Perrone (Arg/KTM) + 0,018

3. David Munoz (Špa/Intact) 0,858

... SP skupno: 1. Jose Antonio Rueda (Špa/KTM Ajo) 250

2. Angel Piqueras (Špa/MT Helmets) 181

3. Maximo Quiles (Špa/Aspar) 164

...

