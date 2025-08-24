Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
24. 8. 2025,
15.10

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Marco Bezzecchi Pedro Acosta Marc Marquez VN Madžarske MotoGP

Nedelja, 24. 8. 2025, 15.10

1 ura, 9 minut

MotoGP, VN Madžarske, dirka

Sedmi zaporedni popoln konec tedna za Marca Marqueza

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Marc Marquez | Osemkratni svetovni prvak Marc Marquez v letošnji sezoni blesti. | Foto Reuters

Osemkratni svetovni prvak Marc Marquez v letošnji sezoni blesti.

Foto: Reuters

Španec Marc Marquez je zmagovalec dirke za veliko nagrado Madžarske v svetovnem prvenstvu motociklizma. Na novi stezi v Balaton parku je prepričljivo ugnal tekmece in še sedmi zaporedni dirkaški konec tedna vknjižil zmagi tako v sprintu kot na klasični dirki. Drugo mesto je pripadlo Špancu Pedru Acosti, tretje pa Italijanu Marcu Bezzecchiju.

Marc Marquez
Sportal Marc Marquez najhitrejši na Balaton Parku

Osemkratni svetovni prvak še naprej blesti v sezoni, v kateri je zbral že 455 točk. Po težavah svojih najbližjih tekmecev, brata Alexa Marqueza (Gresini Ducati) in Italijana Francesca Bagnaie (Ducati), je prednost v seštevku izrazito povišal.

Startal sicer ni najbolj prepričljivo, v drugem ovinku pa je skoraj s steze odnesel vodilnega Marca Bezzecchija (Aprilia). Padel je na tretje mesto, se umiril, nato pa hitro prišel nazaj na čelo dirke.

Devetnajst krogov pred koncem je prvič poskusil prehiteti Bezzecchija, a mu to nekajkrat ni uspelo, štiri kroge kasneje pa je pripravil boljši napad, se odpeljal mimo Italijana ter si hitro privozil večjo prednost.

V ozadju je potekal predvsem boj za ostali mesti na stopničkah. Bezzecchi je malce popustil, kar je izkoristil Španec Pedro Acosta (KTM) in si zagotovil drugo mesto ter druge stopničke v sezoni.

Tretje je zadržal Bezzecchi, medtem ko je najboljšo predstavo v sezoni prikazal svetovni prvak Jorge Martin. Španec, ki je zaradi številnih poškodb in padcev izpustil deset dirkaških koncev tedna, je predvsem v drugem delu današnje preizkušnje pridobival in na koncu zasedel četrto mesto.

Marc Marquez je ciljno črto prečkal več sekund pred tekmeci za deseto klasično zmago v sezoni in sedmo zaporedno, ob tem je zbral tudi že 13 sprinterskih zmag po 14 dirkah. Skupno je bila to že 98. zmaga za Marca Marqueza in 72. v kraljevskem razredu motoGP.

Marc Marquez je ciljno črto prečkal več sekund pred tekmeci za deseto klasično zmago v sezoni in sedmo zaporedno. | Foto: Reuters Marc Marquez je ciljno črto prečkal več sekund pred tekmeci za deseto klasično zmago v sezoni in sedmo zaporedno. Foto: Reuters

"V prvem ovinku sem moral spustiti zavoro, da me je odneslo, saj nisem želel imeti težav, v drugem pa sem mislil, da bo šel Bezzecchi hitreje v ovinek, a sva se dotaknila. Na srečo sva se izognila padcu. Od takrat se je dirkanje malce spremenilo. Ko sem videl, da imata spredaj nekaj težav z mehko gumo, sem čakal na pravi trenutek s srednjo različico. Imel sem lep ritem, vse je bilo tekoče," je po novi zanesljivi zmagi dejal vodilni v prvenstvu.

"Iskreno ne vem, ali je imel dotik kaj vpliva," je po stiku z Marquezom v prvem krogu in odlomljenem delu okvirja dejal Bezzecchi ter dodal: "To je bila fantastična dirka, dal sem vse od sebe, saj iskreno moj ritem ni bil najboljši ves konec teden. Tvegal sem z mehkejšo različico gume zaradi boljšega oprijema pri zaviranju. Moral sem poskusiti, s koncem tedna sem kljub vsemu zelo zadovoljen," je še dodal tretjeuvrščeni Italijan.

"Super lepo, konec tedna se je dobro začel v petek, a postajal vse težji. Moram se zahvaliti ekipi, ki je sem pripeljala tako rekoč nov motor in ga toliko izboljšala v primerjavi s sprintom, da sem se lahko kosal z najboljšimi. Delali so do dveh zjutraj, da so mi ga pripravili, potem ko smo se iskreno pogovorili v ekipi," pa je bil iskren ter z delom ekipe zadovoljen tudi Acosta.

V skupnem seštevku ima po novem 175 točk naskoka pred bratom Alexom Marquezom, za katerim je slab konec tedna v Balaton Parku. Danes je v prvem krogu padel in na koncu osvojil le peščico točk za 14. mesto. Tretjeuvrščeni Bagnaia je bil danes deveti, zaostanek za vodilnim v seštevku pa znaša že 227 točk.

Do konca sezone je ostalo še osem dirk, s tem pa je na voljo le še 296 točk. Naslednja preizkušnja bo v Barceloni za VN Katalonije 7. septembra.

MotoGP:

1. Marc Marquez (Špa/Ducati)            42:37,681
2. Pedro Acosta (Špa/KTM)                 + 4,314
3. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia)            7,488
4. Jorge Martin (Špa/Aprilia)              11,069
5. Luca Marini (Ita/Honda HRC)             11,904
6. Franco Morbidelli (Ita/VR46 Ducati)     12,608
...

SP skupno:

1. Marc Marquez (Špa/Ducati)                  455
2. Alex Marquez (Špa/Ducati Gresini)          280
3. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati)             228
4. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia)              197
5. Pedro Acosta (Špa/KTM)                     164
6. Franco Morbidelli (Ita/VR46 Ducati)        161
...

Moto2:

1. David Alonso (Kol/Aspar)             37:18,405
2. Diogo Moreira (Bra/Italtrans)          + 0,174
3. Manuel Gonzalez (Špa/Intact)             0,305
...

SP skupno:

1. Manuel Gonzalez (Špa/Intact)               204
2. Aron Canet (Špa/Fantic)                    179
3. Diogo Moreira (Bra/Italtrans)              173
...

Moto3:

1. Maximo Quiles (Špa/Aspar)            35:31,839
2. Valentin Perrone (Arg/KTM)             + 0,018
3. David Munoz (Špa/Intact)                 0,858
...

SP skupno:

1. Jose Antonio Rueda (Špa/KTM Ajo)           250
2. Angel Piqueras (Špa/MT Helmets)            181
3. Maximo Quiles (Špa/Aspar)                  164
...

Preberite še:

Marc Marquez
Sportal Marc Marquez na Madžarskem osvojil najboljši štartni položaj
Marco Bezzecchi Pedro Acosta Marc Marquez VN Madžarske MotoGP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.