Da dekleta ne bi bila v zadregi

Teniški turnir v Wimbledonu ima v svetu tega športa posebno mesto. Na njem velja kar nekaj tradicionalnih pravil, a zaščitni znak najprestižnejšega turnirja so predvsem bela športna oprava in med drugim jagode s smetano. Koliko časa že?

Wimbledon je najprestižnejši turnir na teniški turneji. Foto: Gulliver/Getty Images

Kmalu, natančneje 30. junija, se bo začel najprestižnejši turnir na turneji. Wimbledon se je začel leta 1877 v klubih All England Croquet in Lawn Tennis Club v jugozahodnem Londonu. Sprva je šlo za zelo majhen turnir, na katerem je tekmovalo le 22 moških, ženske pa so se turnirju pridružile leta 1884, ko so na tekmovanju igrali tudi moške dvojice. Ženski in mešani pari so bili na turnir prvič uvrščeni leta 1913.

Wimbledon je danes del štirih največjih turnirjev za grand slam, znan po popolni angleški travi, ki ji pravijo tudi sveta trava, obvezni beli teniški opravi in ne nazadnje jagodah s smetano.

Tradicija jagod in smetane naj bi segala v same začetke organizacije tega turnirja. Strežba jagod sega v 19. stoletje, čeprav natančen izvor ni povsem jasen. Nekateri so prepričani, da so bila jagode med gledalci priljubljene zaradi svoje barve in osvežilnega okusa, ravno v času turnirja pa jih je na voljo veliko.

Pojedo jih približno 28 tisoč kilogramov

Da so jagode postale prava wimbledonska tradicija, se kaže v količini jagod, ki jih pojedo v času turnirja. Po nekaterih podatkih v času turnirja v All England Clubu pojedo približno 28 tisoč kilogramov jagod. Zanimivo je, da jagode obirajo ročno in jih dostavljajo vsak dan, da ponudijo čim bolj sveže. Ta je samo še en dokaz, kakšno vrednost imajo jagode na prestižnem turnirju.

Postrežejo jih s smetano, kar je za mnoge idealna kombinacija. Poleg slastnega okusa imajo jagode v Wimbledonu poseben pomen, saj simbolizirajo prihod poletja. Tradicija uživanja jagod s smetano med gledanjem tenisa je postala priljubljen ritual tako ljubiteljev tenisa kot občasnih navijačev.

Foto: Reuters

Da dekleta ne bi bila v zadregi

Eno izmed strogih pravi je tudi, da morajo biti igralke in igralci oblečeni v belo barvo. Še več, belo mora biti tudi spodnje perilo. Še pred kratkim je veljalo, da morajo imeti tudi igralke belo spodnje perilo.

Leta 2022 so potekali kampanja in protesti Address The Dress Code, ki so poudarjali, da je teniškim igralkam lahko precej nerodno, če igrajo v belem spodnjem perilu in imajo v tistem času menstruacijo. Angleški organizatorji so uslišali protestnike in igralkam dopustili možnost igranja v barvnih spodnjih hlačkah, če se tako odločijo.

"Z veseljem potrjujem, da je upravni odbor po posvetovanju z igralkami in predstavniki več interesnih skupin sprejel odločitev o posodobitvi pravil glede belih oblačil v Wimbledonu. To pomeni, da bodo imele dekleta, ki igrajo na turnirju, možnost igrati v barvnih spodnjih hlačkah, če se bodo tako odločila. Upamo, da bo ta sprememba pravil pomagala, da se bodo lahko osredotočila na svoje predstave," je leta 2023 sporočila Sally Bolton, izvršna direktorica All England Cluba.

Foto: Getty Images In od kod izhaja pravilo, ki se ga organizatorji turnirja tako strogo držijo? Veljalo naj bi že od leta 1800. Takrat je bil tenis uglajen šport, ki so ga na družabnih srečanjih igrale predvsem ženske. Zelo neprimerno je bilo, če se je pri ženskah videl pot, ki je veliko bolj opazen na barvnih oblačilih. Da bi se izognile tej zadregi, so ženske nosile pretežno bele obleke. All England Club je bil ustanovljen leta 1868, najprej kot klub za kriket, leta 1875 pa so začeli igrati še tenis.