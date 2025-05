Pred 20 leti se je začela pisati ena največjih zgodb

Prišli so tudi njegovi največji rivali v športni karieri – Roger Federer, Novak Đoković in Andy Murray. Foto: Reuters

Pred nekaj dnevi se je Rafael Nadal v solzah in tudi ob smehu poslovil od teniške kariere. In da, družbo mu je delala tudi trojica, ki je zaznamovala njegovo kariero – Roger Federer, Novak Đookvić in Andy Murray.

Rafa se je poslovil na osrednjem igrišču OP Francije Philippe-Chatrier, kjer je dosegel uspehe, ki jih zagotovo še dolgo časa nihče ne bo. Kralj peska, kot so ga tudi imenovali v času njegove kariere, je skupno dosegel 22 zmag na turnirjih za grand slam, kar 14 pa jih je dosegel na pariškem pesku, kjer se je počutil najbolj domače.

Leta 2013 je moral skoraj bežati z igrišča

Dokaz za to, da so njegovi uspehi zares nekaj neverjetnega, je tudi spominska plošča z odtisom njegovega športnega copata. V vseh teh letih se je v Parizu dogajalo marsikaj. V finalu leta 2013 je moral skoraj bežati z osrednjega igrišča … A vse skupaj se je začelo pred 20 leti, leta 2005, ko je Nadal kot golobradi mladenič prvič osvojil prestižni turnir.

Prvič in zadnjič

Pravzaprav je svoj prvi dvoboj na OP Francije igral deset dni pred svojim 19. rojstnim dnevom. Takrat je tudi prvič in zadnjič igral na igrišču številka ena. Mnogi največji igralci tega športa so potrebovali kar nekaj časa, da so si zaslužili igranje na osrednjem igrišču. Pri Rafi je bilo drugače, saj je bil zvezdnik že, ko je prvič prišel v Pariz. Pravijo, da takšnega teniškega navdušenja ni bilo vse od leta 1973, ko je takrat na teniško prizorišče stopil Šved Bjorn Borg. Nase je opozoril že leta 2000, ko je bil star komaj 13 let, pri 15 letih pa je postal profesionalec.

Že kot zelo mlad je opozarjal nase. Foto: Guliverimage Sezono 2005 je začel kot 51. igralec sveta, marca pa je doživel velik skok, ko je v svojo vitrino pospravil kar 11 turnirskih lovorik. Pravzaprav je tistega leta na Roland Garros prišel kot favorit, saj je pred tem dobil turnirje v Monte Carlu, Barceloni in tudi Rimu. S temi zmagami je marsikateremu nasprotniku pognal strah v kosti in bil postavljen kot peti nosilec turnirja.

Prva točka proti Rogerju Federerju v polfinalu.

Najprej je "padel" Nemec …

V uvodnih krogih je svoje nasprotnike premagoval kot za šalo. V tretjem krogu je premagal svojega dobrega prijatelja Richarda Gasqueta, ki je takrat veljal tudi za velik talent svetovnega tenisa. V osmini finala proti Sebastienu Grosjeanu je oddal svoj prvi niz, v polfinalu pa je padel tudi njegov največji rival Roger Federer.

V velikem finalu je bil boljši od Argentinca Mariana Puerta, ki ga je v finalu premagal z izidom 6:7, 6:3, 6:1 in 7:5.

Tistega leta smo lahko videli zmagoslavje najstnika, ki je pokazal, da ne igra le s talentom, ampak tudi z velikim srcem in nepopustljivostjo. Z zmago v Parizu leta 2005 se je začela ena največjih teniških zgodb vseh časov … Vse drugo je zgodovina.

🏆 Rafael Nadal – pot do prve zmage na Roland Garrosu leta 2005 Finale, 5. junij 2005

Rafael Nadal : Mariano Puerta 6:7, 6:3, 6:1, 7:5 Polfinale, 3. junij 2005

Rafael Nadal : Roger Federer 6:3, 4:6, 6:4, 6:3 Četrtfinale, 31. maj 2005

Rafael Nadal : David Ferrer 7:5, 6:2, 6:0 Osmina finala, 30. maj 2005

Rafael Nadal : Sebastien Grosjean 6:4, 3:6, 6:0, 6:3 3. krog, 27. maj 2005

Rafael Nadal : Richard Gasquet 6:4, 6:3, 6:2 2. krog, 25. maj 2005

Rafael Nadal : Xavier Malisse 6:2, 6:2, 6:4 1. krog, 3. maj 2005

Rafael Nadal : Lars Burgsmüller 6:1, 7:6, 6:1

