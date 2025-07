Nora nagrada Fife, PSG in Chelsea čakajo bajni milijoni!

Na dan, ko je mladi zvezdnik Barcelone in svetovnega nogometa Lamine Yamal postal polnoleten, saj je dopolnil 18 let, se bosta na drugi strani velike luže v finalu prvega razširjenega klubskega svetovnega prvenstva v zgodovini pomerila PSG in Chelsea. V New Jerseyju se bosta udarila aktualna zmagovalca lige prvakov in konferenčne lige, oba pa čaka izjemen zaslužek, saj bosta ZDA zapuščala z obilno nagrado. Ta bo presegala sto milijonov evrov!

Tekmovanje, kot ga v zgodovini nogometa še ni bilo, bo danes dobilo prvega zmagovalca. Mnenja o tem, ali je sploh potrebno in koristno za nogometni svet, so deljena. Nabralo si je tako krog oboževalcev kot tudi nasprotnikov, ki opozarjajo na že tako prenatrpan urnik igralcev ter večjo možnost poškodb.

Poteka pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki je z rekordnim nagradnim skladom, ta znaša kar milijardo ameriških dolarjev, poskrbela za boljšo voljo udeležencev. Tiste najboljše, v finale sta se uvrstila evropski prvak PSG in zmagovalec konferenčne lige Chelsea, čakajo največje nagrade. Oba finalista sta s tem, kar sta pokazala do finala, zaslužila že okrog 90 milijonov evrov, zmagovalcu pa bo pripadla nova mikavna številka, kar 35 milijonov evrov.

PSG je v uvodnem nastopu na klubskem SP premagala Oblakov Atletico s kar 4:0. Foto: Reuters

Tako bo klubsko tekmovanje z največjim nagradnim skladom močno napolnilo blagajni klubov iz Pariza in Londona, ki sta pred leti s pomočjo tujega kapitala kar tekmovala med seboj, kdo si lahko privošči dražjo okrepitev. PSG je to počel s pomočjo katarskega, Chelsea pa najprej ruskega, nato pa ameriškega kapitala. Zanimivo je, da so Parižani prišli do tako želenega prvega evropskega naslova, ko so spremenili filozofijo in v klub niso več vabili dragih superzvezdnikov, ampak so se osredotočili na delo z mlajšimi, bolj motiviranimi kandidati.

Podobno smernico je v zadnji sezoni ubral Chelsea. Oba sta lahko zadovoljna z doseženim. Osvojila sta evropski lovoriki, Londončani so si zagotovili vrnitev v ligo prvakov, danes pa ju čaka še zadnji spektakel pred kratkim poletnim premorom. V New Jerseyju se bosta potegovala za prvi naslov zmagovalca razširjenega klubskega prvenstva, na katerem je nastopilo kar 32 klubov.

Chelsea bo skušal "maščevati" Liverpool, Aston Villo in Arsenal, angleške klube, ki so v izločilnem delu lige prvakov potegnili krajši konec proti PSG. Foto: Reuters

Favorit je PSG, ki premaguje tekmece kot stroj. S 4:0 je na turnirju nadigral tako Oblakov Atletico, Messijev Inter Miami kot tudi Mbappejev Real Madrid. Zelo uspešen je tudi Chelsea, ki je na poti do finala preskakoval večinoma brazilske ovire, Palmeiras in Fluminense. Zanimivo je, da sta kluba na SP doživela le en poraz, oba v skupinskem delu in to proti brazilskima tekmecema, Flamengu in Botafogu.

Verjetni začetni enajsterici: Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Pri Chelseaju je zelo vroča poletna okrepitev Joao Pedro, ki je prišel v London iz Brightona. Po odsluženi kazni se v ekipo vračata Lev Colwill in Liam Delap, Moises Caicedo je povsem pripravljen, tako da ima trener Enzo Maresca sladke težave pri sestavi enajsterice.

Čaka ga obračun z razigranimi Parižani, ki so v polfinalu poskrbeli za žalostno slovo Luke Modrića od belega dresa kraljevega kluba. Dvakrat je v polno meril Fabian Ruiz, v napadu pa navdušujeta Ousmane Dembele in Kvicha Kvaratskhelia. Vratar Gianluigi Donnarumma je na celotnem tekmovanju prejel le en zadetek.

Da bo v New Jerseyju potekal pravi spektakel, bodo z glasbenim nastopom med polčasoma poskrbeli trije zvezdniki. To so ameriška raperka Doja Cat, kolumbijski pevec J Balvin in Nigerijka Tems.

