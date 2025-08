Hrvaška: po poti do plaže hodijo skozi fekalije

Na otoku Čiovo, v turističnem naselju Okrug Gornji, se domačini in turisti že tedne dušijo v smradu fekalnih voda. Po navedbah tamkajšnjih prebivalcev se fekalije izlivajo po ulicah, ki vodijo naravnost do plaže – in to sredi poletne sezone. Lokalne oblasti pa o težavi molčijo.

"Vsak večer smrdi, tega se ne da zdržati. Nihče mi ne more reči, da je to samo voda – modro-črna tekočina strašno smrdi. Sramotno in nevarno," je povedala prebivalka Žana za hrvaški portal Dnevnik.hr.

Lastniki apartmajev že prejemajo odpovedi rezervacij in negativne ocene turistov, medtem ko se iz nekaterih novih objektov, ki niso povezani na kanalizacijo, domnevno izliva vsebina greznic. Nekateri prebivalci so prepričani, da te greznice puščajo, saj fekalije pogosto tečejo kar po edini poti, ki vodi do plaže.

Kljub opozorilom se ne zgodi nič

Na očitke se je odzvala tudi ena od lastnic novogradenj, ki je dejala: "Videti je, kot da prihaja iz naše hiše, a je bil tu inšpektor, ki je ugotovil, da ni iz našega objekta. Tudi mi si ne želimo, da bi to trajalo."

Kljub opozorilom domačinov, obiskom policije, komunalnih nadzornikov in predstavnikov vodovoda pa se – kot trdijo domačini – ne ukrene ničesar. Na dolgoročno rešitev bo očitno treba še počakati, saj gradnja kanalizacijskega sistema v bližnji prihodnosti ni načrtovana.