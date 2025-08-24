V Umagu napadli štiri Slovence

Okoli 1.30 zjutraj je v restavraciji na območju Umaga izbruhnil pretep, v katerem so bili poškodovani štirje slovenski državljani. Eden od njih, 32-letni moški, je poiskal zdravniško pomoč, utrpel naj bi lažje poškodbe, preostali trije pa so zdravniško pomoč zavrnili, je sporočila umaška policija.

Po do zdaj zbranih informacijah je umaška policija kmalu po dogodku prejela prijavo reševalne službe o poškodovanem moškem. Po hitrem odzivu so policisti identificirali dve osebi, ki sta povezani z napadom na slovenske državljane, poroča index.hr.

Poteka kriminalistična preiskava, s katero bodo ugotovili vse okoliščine dogodka, vključno s tem, ali so bile v pretep vpletene še druge osebe. Policija pravi, da bodo po ugotovitvi vseh dejstev proti storilcem sprejeti ustrezne ukrepe.