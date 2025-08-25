V izraelskem napadu na bolnišnico Naser na jugu območja Gaze je bilo danes ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi štirje novinarji, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita. Med ubitimi sta fotoreporter televizije Al Jazeera in sodelavec agencije Reuters.

Tarča izraelskega napada je bila bolnišnica Naser v Han Junisu. Po zadnjih podatkih civilne zaščite je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi več zdravstvenih delavcev in tudi novinarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Katarska televizija Al Jazeera je potrdila, da je med žrtvami njihov fotoreporter Mohamad Salama, agencija Reuters pa poroča, da je bil ubit tudi njihov sodelavec, prav tako fotoreporter Hasam al Masri.

V napadu sta umrla še novinarka Mariam Abu Daka in novinar Moaz Abu Taha. Prva je med drugim sodelovala z ameriško agencijo AP, drugi pa z mrežo NBC, še piše Al Jazeera.

Izraelska vojska je že v začetku meseca v napadu na šotor, ki ga je v mestu Gaza uporabljala novinarska ekipa, ubila pet sodelavcev Al Jazeere. Napad je sprožil val zgražanja in obsodb.

V napadih na jemensko prestolnico Sana, ki jih je v nedeljo izvedel Izrael, je bilo po zadnjih navedbah uporniških hutijevcev ubitih najmanj šest ljudi. Po navedbah hutijevcev, ki so sprva poročali o dveh smrtnih žrtvah, je v izraelskih napadih umrlo šest ljudi. Tarča so bili poslopje v osrednjem delu Sane, poslopje naftne družbe in elektrarna na jugu prestolnice, so še javili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Izraelska vojska je sporočila, da je zadela vojaški objekt blizu predsedniške palače, poleg tega pa še dve elektrarni in skladišče goriva. Kot je dodala, je šlo za odgovor na ponavljajoče se napade hutijevcev na Izrael.

Hutijevci, ki nadzirajo velik del Jemna, so leta 2023 zaradi izraelskih napadov na območje Gaze v znak solidarnosti s Palestinci začeli napadati tako Izrael kot ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Ob obalah Jemna napadajo zlasti ladje, povezane z Izraelom.

Konec julija so hutijevci zatrdili, da bodo tovrstne napade nadaljevali, čeprav naj bi jih maja po dogovoru z ZDA prenehali izvajati v zameno za konec ameriškega bombardiranja ciljev v Jemnu.

Uporniška skupina je raketo proti Izraelu nazadnje izstrelila v petek, a naj bi po navedbah izraelskih oblasti najverjetneje v zraku razpadla. Glede na domnevo izraelske vojske naj bi prvič doslej nosila kasetno strelivo.