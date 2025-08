Dogajanje na svetovni nogometni tržnici je še naprej zelo vroče. Največ se dogaja na Otoku, kjer se mediji še naprej sprašujejo, ali bi lahko Benjamin Šeško nadaljeval kariero pri Newcastlu oziroma Manchester Unitedu, krepi pa se tudi Chelsea. Nedavni zmagovalci razširjenega svetovnega prvenstva so pripeljali 19-letnega Nizozemca Jorrela Hata. Občasni slovenski reprezentant David Tijanić se vrača v Savdsko Arabijo. Zapustil je vrste turškega Göztepeja in sprejel ponudbo novopečenega prvoligaša Al Najma. Tako se bo v elitnem savdskem prvenstvu meril s številnimi zvezdniki svetovnega nogometa, tudi Portugalcem Cristianom Ronaldom.

Londonski velikan Chelsea je predstavil novo poletno okrepitev. To je 19-letni nizozemski branilec Jorrel Hato, ki je z modrimi sklenil sedemletno pogodbo, njegov prejšnji klub Ajax iz Amsterdama pa bi lahko ob upoštevanju bonusov za prestop prejel 46,5 milijona evrov.

Jorrel Hato is officially a Blue. 🔵✍️ pic.twitter.com/j1d1o88yWu — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2025

David Tijanić se vrača v Savdsko Arabijo

Občasni slovenski reprezentant David Tijanić se vrača v Savdsko Arabijo. V preteklosti je že nosil dres Al Adalaha, nazadnje kot posojen nogometaš turškega Göztepeja, zdaj pa bo nadaljeval kariero v bogati deželi pri novopečenem prvoligašu Al Najmi.

David Tijanić je v karieri pustil velik pečat tudi pri poljskem Rakowu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Občasni slovenski reprezentant, ki se je znašel na zadnjem Kekovem seznamu, a nato zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za nastop, se vrača v Savdsko Arabijo. Nekdanji nogometaš Olimpije, Triglava in Rakowa je zapustil Turčijo, kjer je v dresu prvoligaša Göztepe zbral 111 nastopov in dosegel 16 zadetkov.

28-letni Ljubljančan je v preteklosti v Savdski Arabiji z Al Adalahom nastopal tako v najvišjem klubskem razredu, kjer se je meril tudi proti Cristianu Ronaldu in številnim drugim zvezdnikom, ki so se iz Evrope preselili v to bogato arabsko deželo, kot tudi v drugi ligi. Z Al Najmo bo nastopil v elitni prvi ligi, tako da se bo znova meril proti številnim zvezdnikom svetovnega nogometa.