Smučarski skakalci in skakalke bodo konec tedna v Courchevelu odprli sezono poletnega grand prixa, na katerem bodo skakali tudi trije Norvežani Johann Andre Forfang, Marius Lindvik in Kristoffer Eriksen Sundal, ki so morali zaradi suspenza po razkriti aferi z dresi predčasno končati sezono svetovnega pokala.

Norveški skakalni tabor se je med domačim nordijskim svetovnim prvenstvom znašel sredi afere, saj je v javnost pricurljal posnetek manipulacije z dresi. Sledile so odpovedi nekaterim vpletenim, več skakalcev, med njimi tudi Johann Andre Forfang, Marius Lindvik in Kristoffer Eriksen Sundal, pa so bili suspendirani in niso smeli nadaljevati sezone.

Dogajanje je pod drobnogled vzela Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis), izsledki preiskave uradno še niso znani, je pa jasno, da bo trojica, ki ji je po koncu sezone svetovnega pokala potekel začasni suspenz, lahko skakala na prihajajočih tekmah pod okriljem Fis.

Norvežani so v nedeljo razkrili ekipo za prvo postajo poletnega grand prixa v Courchevelu. Novi trener Rune Velta bo računal na Forfanga, Lindvika, Sundala, Benjamina Oestvolda in Fredrika Villumstada.

"Gre za motivirano skupino, pripravljeno na novo, razburljivo sezono. Dobro smo trenirali doma. Zdaj se veselimo, da se bomo v sezoni, kjer je veliko na kocki, pomerili z mednarodno konkurenco. Glavna vrhunca bosta olimpijske igre in svetovno prvenstvo v smučarskih poletih," je za krovno zvezo dejal športni direktor smučarskih skokov Jan-Erik Aalbu.

Aalbu je dodal, da naj bi se Halvor Egner Granerud, ki je pred domačim prvenstvom staknil poškodbo, na skakalnice vrnil konec avgusta oz. v začetku septembra. Sam je pred dnevi za datum vrnitve podčrtal 1. september.