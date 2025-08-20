Kanadski smučarski skakalec Mackenzie Boyd-Clowes je v začetku tedna objavil videoposnetek svojega skoka s skakalnice v Beljaku in namignil, da bi se morda lahko vrnil v skakalno karavano.

"Če me je kdo želel videl skakati v prihodnji sezoni, me ne bo našel. Odločil sem se za odmor. Vsem želim lepo sezono," je Mackenzie Boyd-Clowes v začetku novembra 2023 na družbenem omrežju napovedal umik.

Pred tem je zadnje tekmovalne skoke opravil aprila 2023 v Planici, zdaj pa bi se lahko vrnil v skakalno karavano. Nepričakovani medalist z zadnjih olimpijskih iger, ko je s kanadsko mešano ekipo po seriji diskvalifikacij osvojil bron, je na omrežju X v torek namignil na možnost obuditve kariere.

"Hej, zanima me, ali se spoznaš na objavljanje na družbenih omrežjih, na primer o vrnitvi k smučarskim skokom? Mi lahko pomagaš?" je Boyd-Clowes v videu vprašal svojo rojakinjo Alexandrio Loutitt. Ta mu je obljubila pomoč in nekaj ur pozneje je objavil videoposnetek svojega skoka v Beljaku.

"Dajte mi še nekaj tednov, navsezadnje sta minili šele dve leti in pol, odkar sem skakal," je ob posnetku pripisal športnik iz Toronta.

Gimme a couple weeks it’s only been 2.5 years since I went off one of these pic.twitter.com/9LRjMN1pw6 — Mackenzie (@MackenskiBC) August 19, 2025

Znova status aktivnega tekmovalca

Poljski mediji, ki so kot prvi pograbili zgodbo, so opazili tudi, da se je status 34-letnika na Mednarodni smučarski in deskarski zvezi (Fis) spremenil. "Kanadčan je ponovno pridobil status aktivnega tekmovalca," so zapisali pri skijumping.pl.

Najboljši rezultat Boyd-Clowesa v svetovnem pokalu je šesto mesto iz Engelberga, do katerega je skočil decembra 2020. Največji uspeh na velikih tekmovanjih pa je z bronom na mešani ekipni tekmi vpisal 2022 v Pekingu. Bi ga lahko videli tudi na prihajajočih olimpijskih igrah v Italiji?