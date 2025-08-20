Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
20. 8. 2025,
14.00

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Mackenzie Boyd-Clowes smučarski skoki

Sreda, 20. 8. 2025, 14.00

35 minut

Kanadčan namignil, da bi lahko obudil kariero

Mackenzie Boyd-Clowes se je vrnil na skakalnico

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Mackenzie Boyd-Clowes | Se bo Mackenzie Boyd-Clowes vrnil v profesionalni pogon? | Foto Guliverimage

Se bo Mackenzie Boyd-Clowes vrnil v profesionalni pogon?

Foto: Guliverimage

Kanadski smučarski skakalec Mackenzie Boyd-Clowes je v začetku tedna objavil videoposnetek svojega skoka s skakalnice v Beljaku in namignil, da bi se morda lahko vrnil v skakalno karavano.

Tilen Bartol
Sportal Skakalnice zamenjal za gostinstvo: Bolj zahtevno, kot sem si predstavljal #video

"Če me je kdo želel videl skakati v prihodnji sezoni, me ne bo našel. Odločil sem se za odmor. Vsem želim lepo sezono," je Mackenzie Boyd-Clowes v začetku novembra 2023 na družbenem omrežju napovedal umik. 

Pred tem je zadnje tekmovalne skoke opravil aprila 2023 v Planici, zdaj pa bi se lahko vrnil v skakalno karavano. Nepričakovani medalist z zadnjih olimpijskih iger, ko je s kanadsko mešano ekipo po seriji diskvalifikacij osvojil bron, je na omrežju X v torek namignil na možnost obuditve kariere.

"Hej, zanima me, ali se spoznaš na objavljanje na družbenih omrežjih, na primer o vrnitvi k smučarskim skokom? Mi lahko pomagaš?" je Boyd-Clowes v videu vprašal svojo rojakinjo Alexandrio Loutitt. Ta mu je obljubila pomoč in nekaj ur pozneje je objavil videoposnetek svojega skoka v Beljaku.

"Dajte mi še nekaj tednov, navsezadnje sta minili šele dve leti in pol, odkar sem skakal," je ob posnetku pripisal športnik iz Toronta.

Znova status aktivnega tekmovalca

Poljski mediji, ki so kot prvi pograbili zgodbo, so opazili tudi, da se je status 34-letnika na Mednarodni smučarski in deskarski zvezi (Fis) spremenil. "Kanadčan je ponovno pridobil status aktivnega tekmovalca," so zapisali pri skijumping.pl.

Najboljši rezultat Boyd-Clowesa v svetovnem pokalu je šesto mesto iz Engelberga, do katerega je skočil decembra 2020. Največji uspeh na velikih tekmovanjih pa je z bronom na mešani ekipni tekmi vpisal 2022 v Pekingu. Bi ga lahko videli tudi na prihajajočih olimpijskih igrah v Italiji?

Nika Prevc
Sportal Izvrstna Nika Prevc se ne ustavlja
Lovro Kos
Sportal Lovro Kos najboljši Slovenec v Wisli, v finalu le še Mogel
Niilo Halonen
Sportal Umrla je legenda finskih skokov
Karl Geiger
Sportal Družina nemškega šampiona se je razširila

Mackenzie Boyd-Clowes smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.