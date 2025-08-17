Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Nedelja,
17. 8. 2025,
11.39

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Poletna VN Nika Vodan Wisla smučarski skoki Nika Prevc Nika Prevc

Nedelja, 17. 8. 2025, 11.39

7 minut

Poletna VN v smučarskih skokih, Wisla (ž), druga tekma

Nika Prevc v Wisli še do premierne zmage v novem formatu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Nika Prevc | Nika Prevc je bila znova najboljša. | Foto SloSki

Nika Prevc je bila znova najboljša.

Foto: SloSki

Na četrti tekmi poletne velike nagrade 2025 je Nika Prevc slavila še tretjo zmago, prvo po novem formatu tekmovanja, ko za končni rezultat šteje samo dosežek v finalni seriji. Uspeh dvakratne svetovne prvakinje so dopolnile Nika Vodan, Tinkara Komar, Maja Kovačič in Katra Komar.

Nika Prevc je po nekaj čakanja zaradi neugodnega vetra do zmage v drugi seriji današnje tekme v Wisli prišla s skokom, dolgim 128.5 metrov, zbrala je 126,2 točk. Tako kot včeraj, sta ji družbo na zmagovalnem odru delali Japonka Nozomi Marujama s 124 metri ter 117,5 točke in Kanadčanka Abigail Strate s 124 metra ter 116,4 točke. "Danes je bila najboljša stvar, da se nam je vsem uspelo uvrstiti v ozek izbor finala. Sama pa se tudi lahko zelo zadovoljna vrnem nazaj na poletne treninge," je po zmagi dejala Prevc.

Najboljše tri nedeljske tekme v Wisli. | Foto: SloSki Najboljše tri nedeljske tekme v Wisli. Foto: SloSki

Nika Vodan je svojo prvo "petko" končala na 13. mestu. "Pa sem tudi jaz okusila tekmovanje “high five”.  Lahko rečem, da sem danes zadovoljna samo s poskusnim skokom. Presenetila sem tudi sama sebe, skok je bil res odličen. Upam in gledam naprej proti takim skokom tudi na treningih. Upam, da bom na naslednjih tekmah lahko skakala bolj konstantno in ne tako razbito," pa je povedala Vodan.

V finalu dvajseterice so skakale tudi Tinkara Komar, ki je zasedla 16. mesto, Maja Kovačič je bila 18., Katra Komar pa je bila eno mesto za njo za prve letošnje točke poletne velike nagrade. "Zelo sem vesel, da se je vse razpletlo, kot se je, vseh naših pet skakalk je bilo med najboljšo dvajseterico. "High five" smo tokrat oddelali bolje kot v Courchevelu. Pohvale Niki Prevc za izjemno trdnost, ki je zdržala pritisk čakanja na vrhu tako v prvi kot v drugi seriji. Oddelala je, kot je treba in kot se zanjo spodobi. Ostale imajo še nekaj za dodati, ampak top 20 rezultat je zelo dober," pa je vtise po tekmi strnil glavni trener Jurij Tepeš.

Zmaga Nike Prevc je še šesta slovenska zmaga na šestih ženskih tekmah poletne velike nagrade v Wisli. Trikrat je bila najboljša Urša Bogataj, enkrat Nika Vodan še pod priimkom Križnar in letos dvakrat še Nika Prevc.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala sredi septembra v romunskem Rasnovu.

Ob 13.25 se bodo v kvalifikacijah pomerili še smučarski skakalci. Za Slovenijo bodo nastopili Taj Ekart, Rok Masle, Žiga Jelar, Žak Mogel, Žiga Jančar in Lovro Kos. Prva serija bo zatem na sporedu ob 15. uri.

Preberite še:

Nika Prevc
Sportal Fantastična Nika Prevc postavila nov mejnik
Lovro Kos
Sportal Po slovenski kvalifikacijski zmagi Slovenca na koncu tik pod stopničkami
Tilen Bartol
Sportal Nekdanji športnik spoznava realnost otroške želje: Precej težje, kot sem mislil #video
Poletna VN Nika Vodan Wisla smučarski skoki Nika Prevc Nika Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.