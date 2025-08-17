Na četrti tekmi poletne velike nagrade 2025 je Nika Prevc slavila še tretjo zmago, prvo po novem formatu tekmovanja, ko za končni rezultat šteje samo dosežek v finalni seriji. Uspeh dvakratne svetovne prvakinje so dopolnile Nika Vodan, Tinkara Komar, Maja Kovačič in Katra Komar.

Nika Prevc je po nekaj čakanja zaradi neugodnega vetra do zmage v drugi seriji današnje tekme v Wisli prišla s skokom, dolgim 128.5 metrov, zbrala je 126,2 točk. Tako kot včeraj, sta ji družbo na zmagovalnem odru delali Japonka Nozomi Marujama s 124 metri ter 117,5 točke in Kanadčanka Abigail Strate s 124 metra ter 116,4 točke. "Danes je bila najboljša stvar, da se nam je vsem uspelo uvrstiti v ozek izbor finala. Sama pa se tudi lahko zelo zadovoljna vrnem nazaj na poletne treninge," je po zmagi dejala Prevc.

Najboljše tri nedeljske tekme v Wisli. Foto: SloSki

Nika Vodan je svojo prvo "petko" končala na 13. mestu. "Pa sem tudi jaz okusila tekmovanje “high five”. Lahko rečem, da sem danes zadovoljna samo s poskusnim skokom. Presenetila sem tudi sama sebe, skok je bil res odličen. Upam in gledam naprej proti takim skokom tudi na treningih. Upam, da bom na naslednjih tekmah lahko skakala bolj konstantno in ne tako razbito," pa je povedala Vodan.

V finalu dvajseterice so skakale tudi Tinkara Komar, ki je zasedla 16. mesto, Maja Kovačič je bila 18., Katra Komar pa je bila eno mesto za njo za prve letošnje točke poletne velike nagrade. "Zelo sem vesel, da se je vse razpletlo, kot se je, vseh naših pet skakalk je bilo med najboljšo dvajseterico. "High five" smo tokrat oddelali bolje kot v Courchevelu. Pohvale Niki Prevc za izjemno trdnost, ki je zdržala pritisk čakanja na vrhu tako v prvi kot v drugi seriji. Oddelala je, kot je treba in kot se zanjo spodobi. Ostale imajo še nekaj za dodati, ampak top 20 rezultat je zelo dober," pa je vtise po tekmi strnil glavni trener Jurij Tepeš.

Zmaga Nike Prevc je še šesta slovenska zmaga na šestih ženskih tekmah poletne velike nagrade v Wisli. Trikrat je bila najboljša Urša Bogataj, enkrat Nika Vodan še pod priimkom Križnar in letos dvakrat še Nika Prevc.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala sredi septembra v romunskem Rasnovu.

Ob 13.25 se bodo v kvalifikacijah pomerili še smučarski skakalci. Za Slovenijo bodo nastopili Taj Ekart, Rok Masle, Žiga Jelar, Žak Mogel, Žiga Jančar in Lovro Kos. Prva serija bo zatem na sporedu ob 15. uri.

