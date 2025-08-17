Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
17. 8. 2025,
17.59

smučarski skoki Wisla Rok Masle Žiga Jančar Žiga Jelar Žak Mogel Lovro Kos

Nedelja, 17. 8. 2025, 17.59

23 minut

Poletna velika nagrada v smučarskih skokih, Wisla (m)

Niklas Bachlinger zmagovalec v Wisli, Lovro Kos deseti

STA

Lovro Kos | Lovro Kos je zasedel deseto mesto. | Foto Sportida

Lovro Kos je zasedel deseto mesto.

Foto: Sportida

Avstrijec Niklas Bachlinger je zmagovalec nedeljske tekme poletne velike nagrade v smučarskih skokih v poljski Wisli. najboljši Slovenec je bil Lovro Kos na desetem mestu.

Niklas Bachlinger si je zmago zagotovil s 136 metrov dolgim skokom v drugi seriji, saj so danes znova preizkusili nov format tekmovanja, v katerem so veljali le dosežki druge serije. Na koncu je za deset točk premagal Kazahstanca Danila Vaslijeva in Bolgara Vladimirja Zografskega, ki sta si razdelila drugo mesto.

Kos je v finalu skočil 122,5 metra in končal na desetem mestu (v prvi seriji si je kot zadnji, 25. zagotovil nastop v finalu), drugi slovenski finalist je bil Žak Mogel. V prvi seriji je bil sedmi, v drugi, ki je štela za končni rezultat, pa je skočil 122 metrov, kar je bilo na koncu dovolj za 18. mesto.

Brez finala so v prvi seriji ostali Žiga Jančar, Rok Masle in Žiga Jelar.

Poletna VN se bo nadaljevala sredi septembra v romunskem Rasnovu.

