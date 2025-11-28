Albert Riera dal jasno vedeti igralcem, kaj morajo zdaj narediti

Da v Olomucu ni lahko zmagati Sigme, so se v preteklosti prepričali tudi že takšni evropski velikani kot so Real Madrid, Marseille in Borussia Dortmund, ki so na stadionu Andruv ostali brez zmage. Je pa vseeno trenerja Celja Alberta Riero po porazu v četrtek (1:3) preganjal občutek zamujene priložnosti, saj ostaja prepričan, kako razpolaga z boljšo ekipo od tiste, ki jo ima na voljo strateg Sigme. "Če bi odigrali deset tekem s Sigmo, bi dobili večino njih," mu je žal, da se tokrat ni izšlo. "Imeli smo pač slab dan," se je čudil prevelikemu številu tehničnih napak igralcem in jim dal vedeti, kako naj se odzovejo po prvem rezultatskem neuspehu v konferenčni ligi.

Celjanom gre v tej sezoni ne glede na poraz na Češkem še vedno imenitno. V Olomucu so celo zapravili priložnost, da bi skočili na vrh lestvice in poskrbeli za zgodovinski prizor v konferenčni ligi. Z zmago nad Sigmo bi ostali edini v tekmovanju s stoodstotnim izkupičkom, a se je razpletlo drugače. Gostitelji so povzročali Rierovim varovancem četi preveč težav in jih tako ovirali pri delu, da so naredili preveliko tehničnih napak. Bilo jih je toliko, da jih je bilo za standarde razigranega Celja v tej sezoni malodane nepopisno.

Na stadionu v Olomucu so ostali brez zmage tudi že takšni velikani kot so Real Madrid (1:1), Marseille (2:2) in Borussia Dortmund (0:0). Foto: Guliverimage

Na koncu so grofje izgubili z 1:2, a na račun prejšnjega zmagovitega niza na lestvici konferenčne lige zadržali imenitno tretje mesto, tako da še vedno diši po evropski pravljici Celja. Tudi zaradi tega trener Albert Riera iz rezultatskega neuspeha v Olomucu ni povzročal drame. Želi si le, da to njegovih varovancev ne bi pahnilo v krizno obdobje, ampak bi se že kmalu vrnili k ustaljenim navadam, zbiranju zmag. Začenši že v nedeljo na knežjem mestu proti Kopru.

Vsi igralci so odigrali pod svojimi zmožnostmi

Slovenski reprezentant Danijel Šturm si podobno kot soigralci ni priigral višjih ocen za svoj nastop. Foto: Jure Banfi "Igralci so naredili preveč tehničnih napak. Niso bili tako prepričljivi, kot znajo biti sicer. A takšne stvari se dogajajo v nogometu, zato jih je treba sprejeti. Smo pa bili daleč od tistega, kar lahko pokažemo v igri z žogo," se je čudil slabši predstavi, v kateri so razočarali malodane vsi igralci.

"Včasih trije ali štirje v enajsterici igrajo slabše kot sicer, a potem vskočijo drugi in popravijo zadevo. Včasih sta takšna dva, a spet na drugi strani nekateri igrajo bolje, tako da igra ekipe ne trpi. Za danes pa lahko rečem, da so prav vsi igralci odigrali pod svojimi zmožnostmi. Niso bili dobri v igri z žogo. In če niso bili dobri z žogo, bi morali biti zato najboljši v igri brez žoge. A tudi to niso bili. Tako pa ne moreš zmagovati," je pričakoval bistveno več od varovancev, ki so na gostovanju v Olomucu naleteli na preglavice, ko so hoteli vzpostaviti sistem svoje igre.

Za želeno zmanjkalo tudi nekaj sreče. Na Češkem prvi poraz Grofov v UECL. pic.twitter.com/pPoSWwqFVU — NK Celje (@NKCelje) November 27, 2025

Riera je vmes skušal reševati zadeve s številnimi menjavami in rošadami, a tudi to ni zaleglo. Na koncu je Sigma zmagala z 2:1, Celjani pa vknjižili prvi poraz v glavnem delu konferenčne lige. "Igralcem sem v slačilnici povedal, naj sprejmejo ta poraz, a ga tudi čimprej požrejo in prebavijo. Povedal sem jim, naj si podajo samokritiko, saj je to najboljši način, da se iz tega kaj naučiš. Se pa takšne stvari dogajajo v nogometu," ga vse skupaj ni presenetilo. Vsaj takšen vtis je dajal navzven. V karieri je doživel že preveč vsega, da ne bi vedel, kako je biti, ko ne nastopi tvoj dan. Ko gre marsikaj narobe, za nameček pa ti hrbet pokaže še sreča in tako dva strela pri zaostanku z 1:2 končata v vratnici.

Navkljub vsemu niso bili daleč

Celjani so pred tremi meseci na gostovanju na Češkem nadigrali Banik (2:0). Tokrat so v bližnjem Olomucu ostali praznih rok. Foto: Guliverimage Prav to pa po svoje Riero navdaja z optimizmom in mu še dviguje prepričanje, na kako visoki ravni bi lahko igrala njegova ekipa, če bi pokazala bistveno več in ne bi imela opravka s tako ponesrečenim večerom. "Tudi v takšni podobi, čeprav nismo igrali najboljše, smo bili proti ekipi, ki ni boljša od nas, tu verjamem, da se boste v tej oceni strinjali z menoj, v igri za pozitiven rezultat vse do konca. Lahko bi celo zmagali, lahko bi remizirali, nenazadnje bi lahko tudi Sigma zmagala z višjo razliko. Nismo bili daleč od pozitivnega rezultata, imeli smo tudi kar nekaj priložnosti, a naša predstava ni bila najboljša. In to je treba sprejeti," je vse skupaj sklenil s pogosto slišanim stavkom, kako je takšen pač nogomet. Nepredvidljiv do obisti. Ve pa tudi, kakšen je najboljši recept, da se ekipa po takšnem porazu povzdigne. "Ko smo zmagovali, smo vedno razmišljali že o naslednji tekmi. Tako je tudi tokrat," ima pred očmi le še nedeljski izziv s Koprom.

Poglavje s porazom v Olomucu je že končal, srčno pa upa, da se bodo njegovi izbranci iz vsega skupaj kaj naučili. "Na tekmi je bilo prisotno tudi nekaj naših dobrih trenutkov, na splošno pa ne moremo biti zadovoljni. Tudi če bi bilo 2:2 in bi šla žoga v gol pri eni izmed dveh strelov v vratnico, bi vam enako odgovoril. Igralci so pokazali željo. V slačilnici so izražali nezadovoljstvo, ker niso dobro igralci," jim glede truda ne zameri prav nič, saj je prepričan, da so ga izkazali dovolj. Pojasnil pa je tudi, da bi imeli igralci z njim težave, če ne bi izkazovali truda.

Franko Kovačević se je poškodoval

Franko Kovačević je padel v strelski post, za nameček pa občutil še bolečino v stegenski mišici. Foto: Jure Banfi Proti Sigmi je zmanjkalo nekaj drugega, čeprav Riera v javnosti ni nikoli priznal, da bi gostitelji povzročali preveč težav in onemogočali Celjanom njihovo prepoznavno igro. ''Celje zame nima slabše ekipe od Sigme. Dobro, rezultat je v prid Sigme, a če bi igrali deset tekem, nisem prepričan, da bi jih veliko izgubili. Takšen je moj občutek. Tokrat smo izgubili, zato čestitke tekmecu. Čeprav nam ni šlo, pa smo bili še vedno dominantna ekipa. Bili smo protagonisti, tisti, ki smo skušali igrati, a imeli slab dan,'' je še enkrat navedel razlog, zaradi katerega iz poraza na Češkem ni delal posebne drame. Boljšo predstavo pričakuje že v nedeljo proti Kopru, na tej tekmi pa bo vprašljiv nastop najboljšega strelca prvenstva Franka Kovačevića, ki je zaradi bolečin v stegenski mišici odigral le prvi polčas.

"Kovačević je odigral prvi polčas, nato pa ni nadaljeval srečanja. Začutil je bolečine v stegenski mišici. Z njim nočemo tvegati. Raje ga izgubimo za eno kot pa štiri naslednje tekme. Zato je bila menjava preventivne narave, da ga zaščitimo in skušamo preprečiti resnejšo poškodbo," je pojasnil Riera.

Trener Sigme: Spremljala nas je tudi sreča

Tomaš Janotka je pohvalil tako igralce kot tudi navijače Sigme. Foto: Guliverimage Kako pa so zmago nad Celjem, s katero je Sigma število osvojenih točk v konferenčni ligi povišala na sedem, doživeli pri gostiteljih? Trener Tomaš Janotka je pohvalil igralce: "Fantje so naredili fantastično delo. Vesel sem, da so svojo odlično predstavo kronali z zmago. Vedeli smo, da nas čaka izjemno težka tekma, in smo izjemno zadovoljni. Tekma je bila polna energije, odigrana pa v odličnem vzdušju. Ko je Celje pritiskalo, so nam navijači dali dodatno moč. To trdo delo je prineslo želene točke," je bil vesel strateg Sigme, ki si je kot igralec pri omenjenem klubu delil slačilnico tudi z nekdanjim slovenskim reprezentantom Andrejem Pečnikom.

"Začetek tekme je bil nekoliko živčen, a smo to prebrodili. Hiter zadetek nam je dvignil samozavest. Ko so gostje izenačili, se je pokazala njihova kakovost. Takrat je bilo ključno, da smo znova povedli. V drugem polčasu je bila naša naloga, da ostanemo aktivni in nasprotnika oddaljimo od našega gola. Spremljala nas je tudi sreča, saj nam je dvakrat pomagala vratnica. Obramba je delovala zelo zanesljivo, ekipa pa je bila nagrajena z zmago," je dodal Janotka po dragoceni zmagi, doseženi pred dobrih sedem tisoč gledalcev.

KING Ahmad 👑



Druhý gól proti Celje! 🍀 pic.twitter.com/siGVKYoDWk — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) November 27, 2025

"To je bila moja najboljša predstava v dresu Sigme, najbolj pa sem vesel, da smo zmagali, saj je bil to vse prej kot lahek dvoboj. Dobro smo se pripravili na Celje, opravili smo dobro delo. Ključ do zmage je prispeval naš zgodnji zadetek. Dal nam je mirnost, ki je prišla do izraza v nadaljevanju srečanja," je po dvoboju s Celjem priznal dvakratni strelec za gostitelje Ahmad Ghali, ki je moral zaradi poškodbe predčasno z igrišča. Nigerijec si je za predstavo na Androvu prislužil ovacije, za zdaj pa se še ne ve, koliko časa bi bil lahko odsoten z igrišč. Več bo povedal petkov podrobnejši zdravstveni pregled.