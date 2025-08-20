Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Pri komaj 23 je potegnila črto po skakalno pot

Sara Marita Kramer je končala kariero

Sara Marita Kramer je končala kariero.

Sara Marita Kramer je končala kariero.

Foto: Guliverimage

Pri komaj 23 letih je svojo športno pot končala avstrijska smučarska skakalka Sara Marita Kramer, nekdanja skupna zmagovalka pokala. "Potegniti črto pod to pot ni bilo lahko, a je to pravi korak zame," je v sporočilu za javnost Avstrijske smučarske zveze (ÖSV) pojasnila Kramer.

Sara Marita Kramer je skupaj dosegla 15 zmag v svetovnem pokalu, osvojila ekipno zlato na svetovnem prvenstvu leta 2021, veliki globus za skupno slavje v svetovnem pokalu pa je osvojila v sezoni 2021/22.

Bila je ena od favoritinj za kolajne na olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu, a ji je načrte prekrižal pozitiven test na koronavirus, zaradi katerega ni odpotovala na Kitajsko in ni dobila priložnosti za boj za olimpijsko odličje.

Sara Marita Kramer | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

V prejšnjih treh sezonah se ni več vrnila na vrhunsko raven; zadnjo zmago v svetovnem pokalu je zabeležila marca 2022. Preteklo sezono je končala predčasno, na novega leta dan, ko se ji v Oberstdorfu ni uspelo uvrstiti na drugo tekmo turneje dveh večerov. Od takrat Kramer ni več tekmovala. Njen veliki cilj je bilo svetovno nordijsko prvenstvo v Trondheimu, a ga ni dočakala. Vzrok: herpes zoster, virusna okužba, ki povzroča boleče izpuščaje in mehurje.

Po dolgem premoru med okrevanjem se je spomladi vrnila na skakalnice in se začela pripravljati na prihajajočo olimpijsko sezono, zdaj pa je sporočila, da se je odločila za konec kariere.

"Moje velike sanje so bile vedno osvojiti medaljo na olimpijskih igrah," je poudarila. "Poskušala sem se zbrati in nadaljevati delo, da bi dosegla svoj cilj in tako dokončala pisanje svoje zgodbe," je dodala Kramer.

Trikratna mladinska svetovna prvakinja leta 2020 se je rodila 25. oktobra 2001 v nizozemskem Apeldoornu in se je leta 2008 z družino preselila v Avstrijo. Ima tudi nizozemsko državljanstvo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

