Če večina Rusov in Rusinj glede na zadnje ankete kot evropsko državo, ki je najbolj sovražno nastrojena do Rusije, trenutno vidi Nemčijo, pa je glede na vodilne v Kremlju največji ruski sovražnik v Evropi trenutno nekdo drug, in sicer Francija, je prepričan general Thierry Burkhard, načelnik generalštaba francoskih oboroženih sil.