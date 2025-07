Dramatično razkritje: ZDA vojaško v velikih težavah. Bo to izkoristil Putin?

Arzenal raket patriot, ki so namenjene za obrambo pred zračnimi napadi, se je tako drastično skrčil, da bi lahko ogrozil operativne zmogljivosti ameriške vojske, piše britanski Guardian. To naj bi imelo tudi negativne posledice za Ukrajino.

ZDA imajo trenutno le približno 25 odstotkov prestreznih raket patriot, potrebnih za načrte Pentagona za vojaško napotitev, piše Guardian, ki se sklicuje na ekskluzivne informacije iz ameriških vladnih virov.

Pravi razlogi začasne prekinitve dobav orožja Ukrajini?

Drastično pomanjkanje streliva je nedavno celo privedlo do tega, da je Trumpova administracija začasno ustavila dobave orožja Ukrajini, in to kljub vse večjim ruskim zračnim napadom na državo.

Razlog za ustavitev dobav je bila očitno zaskrbljenost v Pentagonu, da bi lahko bile ogrožene lastne vojaške operacije. Namestnik obrambnega ministra Stephen Feinberg je zato potegnil zavoro in ustavil izvoz streliva, da bi preveril, kam gre orožje.

Premajhna proizvodnja patriotov?

Neimenovani vir naj bi dejal: "Arzenal raket patriot se je tako drastično skrčil, da bi lahko ogrozil operativno zmogljivost ameriške vojske." Težava pri patriotih je, da jih izdelajo le 600 na leto, kar je premalo za zadovoljevanje lastnih potreb in mednarodnih obveznosti. Samo Iran ima več kot tisoč balističnih raket, navaja poročilo.

Ameriški sistemi patriot so zelo pomembni za obrambo Ukrajine. Trenutno ni javno znanih podatkov, koliko sistemov patriot ima na razpolago Ukrajina. Zelenski pravi, da njegova država potrebuje 25 sistemov patriot. En sistem ima šest glavnih komponent: dva generatorja z močjo 150 kilovatov, ki sta nameščena na vozilu, radarski sistem, postajo za nadzor delovanja, izstrelitvene postaje, skupino antenskih stebrov in prestrezne rakete (tipa PAC-2 in PAC-3). Foto: Gulliverimage

Po poročanju Guardiana so se razmere še dodatno zaostrile, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump prejšnji mesec odredil napad na iranske jedrske objekte. Posledično je bilo treba iz ameriške letalske baze Al Udejd v Katarju izstreliti približno 30 raket patriot, da bi prestregli iranske balistične rakete, izstreljene v simbolični povračilni ukrep, kar je dodatno obremenilo ameriške rezerve.

Bodo v nove dobave vključeni tudi patrioti? To trdi Trump.

Čeprav je Trump pozneje javno izjavil, da želi Ukrajini dobaviti "še nekaj orožja", ni bilo jasno, ali bodo vključeni tudi sistemi patriot. V pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim je Trump poudaril, da sam ni odgovoren za ustavitev dobave, ampak je zgolj sprožil pregled ameriških zalog orožja.

V četrtek pa je Trump dejal, da bodo ZDA patriote Ukrajini poslale posredno prek zavezniških držav v Natu. Patriote in drugo poslano orožje bo v celoti plačal Nato, trdi Trump.

Ne primanjkuje samo patriotov

Po poročanju Guardiana pomanjkanje ne vpliva le na sisteme patriot. Razmere so napete tudi glede raket hellfire, raket GMLRS in raket stinger. Samo dva tisoč raket stinger, ki so bile že dobavljene Ukrajini, ustreza približno dvema letoma in pol proizvodnje.

Pomanjkanje ima tudi strukturne razloge: orožje za Ukrajino se bodisi vzame neposredno iz zalog Pentagona bodisi se na novo proizvaja prek programa za vojaško pomoč Ukrajini. V obeh primerih Kijev konkurira z lastnimi naročili ameriške vojske, ki ima vedno prednost, še piše britanski medij.