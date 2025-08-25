Televizor ima očitno vgrajeno napako. Ga po več mesecih lahko vseeno vrne? #pravni nasvet

Pozdravljeni. Kupil sem televizor, na katerem pa opažam, da ima občasno trzajočo sliko. Star je sedem mesecev, imam garancijo 2+3 leta. Ker z njim nisem zadovoljen, bi ga najraje vrnil, če je to mogoče. Pozanimal sem se na servisu, kjer bi ga seveda pregledali in popravili. Ampak na vseh forumih in testih tega televizorja vsi omenjajo to slabo trzajočo sliko. Zato se bojim, da mi nimajo kaj pomagati, da je to pač njegova pomanjkljivost. Kaj torej lahko storim v takem primeru? Borut F.

Pravnik na dlani odgovarja:

Ob nakupu televizorja ste prejeli garancijo in očitno plačali še njeno podaljšanje. Kot ste napisali, imate garancijo 2 plus 3 leta.

Garancijo urejata tako zakon o varstvu potrošnikov kot tudi obligacijski zakonik. Garancija pomeni obveznost prodajalca (oziroma proizvajalca) za skladnost blaga , ki ga potrošnik oziroma kupec kupi.

Kadar kupljeno blago v dogovorjenem času (pri vas 2 plus 3 leta) ne izpolnjuje namena nakupa, specifikacij ali ima kakšno drugo napako, je prodajalec oziroma pooblaščeni servis za blago dolžan to odpraviti v določenem roku. Pri reklamaciji napak ima dolžnost v roku 30 dni od prejema zahteve oziroma oddaje v pooblaščeni servis napako odpraviti brezplačno na račun proizvajalca blaga.

Ta rok se lahko podaljša še za 15 dni pod pogojem, da se potrošnika obvesti. Po poteku 45 dni od reklamacije pa je dolžan proizvajalec reklamirano blago zamenjati z novim in brezhibnim blagom. Podobno določa še obligacijski zakonik, ki v 468. členu pravi, da lahko kupec, ki je o napaki pravočasno in pravilno obvestil prodajalca:

- zahteva od prodajalca, da napako odpravi ali da mu izroči drugo stvar brez napake (izpolnitev pogodbe);

- zahteva znižanje kupnine;

- odstopi od pogodbe.

Določila obligacijskega zakonika so sicer pomembnejša za kupce, ki so pravne osebe, za katere zakon o varstvu potrošnika ne velja.

To so splošne informacije, ki so pomembne za vse kupce. Zdaj pa se bomo opredelili še do vašega vprašanja. Vsekakor vam svetujemo, da reklamirate kupljeni televizor in vam bo pooblaščeni servis moral v imenu proizvajalca napako – trzajočo sliko – popraviti oziroma odpraviti.

V primeru ponavljajoče se napake ali nezmožnosti popravila pa boste šele lahko uveljavljali druge zahtevke, kot je tudi vračilo kupnine. Vračilo kupnine in hkrati vračilo blaga je skrajna možnost, ki pride v poštev šele po izčrpanju vseh drugih možnosti.

Na forume se ni dobro preveč zanašati in morate ukrepati sami. Možnost pa je le reklamacija in popravilo.