Prodala avto prekupčevalcu za uničenje, a zdaj plačuje "kazen" #pravni nasvet

Mama je pred tremi leti odjavila izrabljeno vozilo iz prometa. Odpeljal ga je prekupčevalec in se zlagal, da ji pošlje potrdilo o uničenju. Tega ni nikoli poslal, pa tudi njegova telefonska je sčasoma postala nedosegljiva. Mama sedaj plačuje kazen. Kaj se sploh da urediti? Avta prekupčevalec v Sloveniji uradno ne more registrirati, saj nima prometnega dovoljenja. Se zavedamo, da je napaka naša, ker nismo naredili prepisa, vendar bi jo radi popravili. Kako? Kaj nam svetujete? Zdi se mi trapasto, da bo mama deset let plačevala kazen. Tomaž M.

Pravnik na dlani odgovarja:

Žal je vaša mama verjela nekomu in zato mora plačevati dajatev za odjavljeno vozilo. Ne gre pa za kazen, temveč za dajatev.

Glede na to, da je zadeva aktualna, se bomo sredotočili najprej na postopek odjave vozila . Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če:

je vozilo uničeno,

je vozilo odsvojeno,

bo vozilo registrirano v tujini ali če bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila,

je vozilo ukradeno,

je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi (enim letom za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike, starodobna vozila),

je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji.

Če je lastnik vozilo oddal v razgradnjo, naj prejeto potrdilo o razgradnji predloži pri postopku odjave vozila.

Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV) uvaja dajatev za odjavljena vozila, ki se je začel izvajati 1. aprila 2018.

Dajatev za odjavljena vozila se plačuje za kategorije vozil M1, N1, in L2e. Obveznost plačila prvič nastane po preteku dveh let od odjave vozila in se plačuje deset let od odjave vozila. Dajatev se plačuje enkrat letno v enkratnem znesku.

Če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, postane novi lastnik vozila zavezanec za plačilo letne dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji. Višina letne dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25 odstotkov letne dajatve, ki je za tako vozilo določena, vendar ni manjša kot 25 evrov. Zavezanec je oseba, ki je v evidenci vozil vpisana kot lastnik.

Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če iz evidence registriranih vozila, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja motorna vozila, izhaja, da je bilo vozilo:

predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali

znova registrirano.

Obveznosti plačila letne dajatve za odjavljeno vozilo preneha tudi, če zavezanec upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži:

potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,

policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno,

dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali

izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja EU.

Zato je zelo pomembno, da vsak lastnik motornega vozila preda vozilo z dokumenti novemu lastniku šele, ko opravita spremembo lastništva (prepis lastništva) pri registracijski organizaciji (tehnični pregledi in upravne enote).

Zdaj pa nazaj na vaše vprašanje: možnost je še vedno, da prijavite odtujitev vozila na policiji. Zapisnik predložite upravni enoti in bo mama tako imela dokument, na podlagi katerega ji dajatve ne bo treba plačevati.