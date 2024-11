Pri mehaniku mu je avto poškodovala toča. Mehanik zavrača odgovornost. #pravni nasvet

Pri popravilu avtomobila je na parkirišču avtomehanika nastala škoda zaradi toče. Popravilo avtomobila je trajalo nerazumno dolgo, dlje kot leto dni, medtem sta potekla registracija in zavarovanje, in ker avto ni bil vozen, sem ga odjavil iz prometa. Ob prevzemu vozila sem opazil škodo na karoseriji zaradi toče. Avtomehanik odgovornost zavrača in hkrati trdi, da vozila na njegovem parkirišču niso zavarovana in da za take poškodbe tudi ne odgovarja. Kaj lahko storim? Lahko dobim povračilo škode? Matej M.