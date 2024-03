Prodal je avtomobil, kupec zdaj zahteva povračilo stroškov servisa. #pravni nasvet

Pred pol leta sem prodal avtomobil kot fizična oseba drugi fizični osebi, s klavzulo videno – kupljeno. Pred tem sem osebi posredoval vse račune rednega servisiranja in povedal za napake, ki so se pojavile v obdobju rabe avtomobila. Sedaj me je kupec kontaktiral in sporočil, da je motor avtomobila odpovedal in da njegov mehanik pravi, da je bil motor v notranjosti že servisiran – čeprav to ne drži. Kupec od mene sedaj zahteva, da avtomobil popravim oz. zahteva od mene nekakšno povračilo stroškov. Kaj lahko od mene dejansko zahteva kupec? Matjaž B.