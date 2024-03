Lastni avto uporablja tudi v službene namene. Kaj pa potni stroški? #pravni nasvet

Spoštovani. Razdalja med mojim prebivališčem in delovnim mestom je manj kot dva kilometra, kar pomeni, da do potnih stroškov nisem upravičena. Glede na to, da delam na terenu, prihajam v službo vsakič z avtomobilom, saj ga uporabljam tudi za službene namene in z njim opravljam terensko delo. Ali mi v tem primeru vendarle pripadajo potni stroški? Ana P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Najprej naj razčistimo pomen stroškov, na katere se nanaša vaše vprašanje. Pravico delavca do povračila stroškov v zvezi z delom ureja zakon o delovnih razmerjih. V 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Višina povračil tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo ali z izvršilnim predpisom. Dejansko kolektivne pogodbe določajo, da delavcu povračilo ne pripada, če je med prebivališčem in delovnim mestom manj kot dva kilometra razdalje.

Drugačna pa so določila o potnih stroških za službene poti , terensko delo ali podobno. Potni stroški so povračila stroškov v zvezi z delovnim razmerjem. Priznavajo se na podlagi potnega naloga in dokumentiranih računov.

Napisali ste tudi, da opravljate terensko delo. Terenski dodatek se delavcu izplača, če delavec najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja bivališča ali sedeža delodajalca.

Delavec je upravičen do nadomestila oziroma potnih stroškov, če opravlja službeno pot med delovnim časom.

V primeru, da med delovnim časom uporabljate vaše osebno avto in se vozite za službene potrebe, vam je dolžan delodajalec izdati potni nalog ter izplačati kilometrino za opravljene kilometre. Kilometrina je določena z posebno uredbo in znaša okoli 0,37 evra po kilometru.

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Na podlagi vašega vprašanja ste upravičeni torej do dveh odgovorov. Prvi glede povračila stroškov za prihod na delo je negativen, drugi za potne stroške pa je pozitiven in vam plačilo takih stroškov pripada.

Delodajalci imajo navadno pravilnike o povračilu in iz plačilu takih stroškov in vam svetujemo, da pregledate, ali ima tudi vaš delodajalec tak pravilnik.