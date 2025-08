Leta 2012 mi je mati podarila svojo hišo na Ptuju, skupaj z gospodarskim poslopjem. To poslopje smo delno podrli in nastal je stanovanjski objekt. Mama je stara 84 let in že pet let skrbim zanjo in vse plačujem. Zanima me, ali bo brat lahko kaj zahteval po mamini smrti? Novo gradnjo sem financirala jaz in na stari mamini hiši (katere lastnica sem zdaj) obnovila streho in fasado ter menjala okna. Mojca B.