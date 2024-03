Odkupil bi manjši delež parkirišča. A se lastnik sploh ne odziva. #pravni nasvet

Po očetu sem podedoval sem garažni boks oziroma 11/12 tega boksa, 1/12 pa je podedovala tretja oseba. Navedeno nepremičnino je kupil in zadnjih 40 let uporabljal oče, a je ni ustrezno vpisal v zemljiško knjigo. Želim odkupiti manjšinski delež od osebe, ki živi v tujini (ZDA) ter se na pozive in prošnje po odkupu deleža ne odziva. Kaj mi preostane? Hvala za odgovor, Davorin P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja izhaja, da je sodišče že sprejelo sklep o dedovanju, na podlagi katerega ste vi postali lastnik garažnega boksa do 11/12, 1/12 pa je podedoval nekdo, ki ga ni v Sloveniji. Žal niste napisali, kako se je ta garažni boks dedoval in ali je bila oseba, ki je podedovala 1/12, prisotna na naroku. Če bi bila ta oseba prisotna, bi se tam lahko dogovorili in sklenili dedni dogovor. Tak dogovor bi bil morda mogoč tudi brez prisotnosti te osebe, vendar po koncu dednega postopka žal ni več.

Sklep o dedovanju sodišče vroči vsem dedičem in postane pravnomočen 15 dni po tem, ko zadnji dedič prejme sklep o dedovanju. Zapuščinsko sodišče po uradni dolžnosti pošlje pravnomočni sklep o dedovanju pristojnemu sodišču, kjer je nepremičnina, da opravi vpis v zemljiško knjigo. Če nepremičnina ni bila vpisana v zemljiško knjigo, morate vpis narediti sami. Takrat morate na sklep o dedovanju pridobiti še potrdilo o pravnomočnosti.

Solastnika boste v vsakem primeru morali dobiti, saj brez njega njegovega deleža ne boste mogli prenesti nase, bodisi s kupoprodajno bodisi z drugačno pogodbo. Najprej morate torej stopiti v stik s solastnikom in se dogovoriti za prodajo. Potem morate pridobiti vso potrebno dokumentacijo – lokacijsko informacijo za promet z nepremičninami in še morebitno drugo soglasje, ki je odvisno od občine, v kateri je nepremičnina. Glede mednarodnih predpisov in postopka overovitve podpisa prodajalca vam svetujemo obisk pri notarju, ki vam bo postopek razložil in tudi uredil.

Ne glede na vse je postopek precej zapleten in dolgotrajen. Zato vam najprej svetujemo vpis sklepa v zemljiško knjigo in šele potem začnite postopek nakupa manjkajoče dvanajstine. Medtem pa seveda lahko garažni boks nemoteno uporabljate ali tudi oddajate.