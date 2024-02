V skupni stavbi ostali brez ogrevanja in brez soglasja za popravilo #pravni nasvet

Imam poslovni prostor v poslovni stavbi, kjer so odpovedale cevi za ogrevanje oz. hlajenje. Od desetih lastnikov smo le štirje za sanacijo, preostali ne. Trenutno smo tako brez ogrevanja. Upravnik ga kljub temu zaračunava in se ne zmeni za nič. Kaj lahko storimo? Ajka J.

Pravnik na dlani odgovarja:

Upravljanje poslovnih stavb se ne bi smelo bistveno razlikovati od upravljanja večstanovanjskih. Področje poslovnih stavb je sicer urejal zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih iz davnega leta 1974, ki je prenehal veljati 19. junija 2021, vendar ga je treba še vedno uporabljati oziroma upoštevati, čeprav novega zakona ni. Poleg tega je treba uporabljati še stvarnopravni zakonik (SPZ) v poglavju o etažni lastnini in njenem upravljanju (od 105. člena dalje).

Pri odločanju o poslih rednega upravljanja v poslovnih stavbah je treba upoštevati zgolj splošno pravilo, da je za posle v zvezi z rednim upravljanjem stvari potrebno soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico njene vrednosti.

To pomeni, da način, kako lastniki odločajo, ni posebej predviden. V večstanovanjskih stavbah sta to zbor lastnikov (tudi ponovljeni) in odločanje s podpisovanjem listine, ki pa je natančneje predpisano.

Glede na vaše navedbe, da ste le štirje od desetih etažnih lastnikov za popravilo, vam predlagamo sklic zbora lastnikov, na katerem boste odločali glede na velikost deležev. Za sprejem odločitve na zboru je potrebnih 50,01 odstotka vse površine, na ponovljenem zboru pa se glasuje z navadno večino prisotnih.

Če soglasja ne bo, pa vam preostane le tožba .

Lastniki stavbe , ki so dolžni skrbeti zanjo, se še vedno premalokrat zavedajo potrebe po rednem tehničnem vzdrževanju objektov in sklopov vgrajene opreme. Dejstvo je, da se z namenom vzdrževanja po zakonu zbirajo sredstva v rezervni sklad, žal pa ta sredstva, predvsem v starejših objektih, ne zadoščajo za optimalno vzdrževanje. Poleg tega lastniki sredstva v rezervni sklad tudi neradi vplačujejo, saj sredstva akumulirajo prek drugih oblik.

Naloga upravnika je prerazdeljevanje stroškov, nastalih na objektu. Upravnik je odgovoren za redno vzdrževanje in obratovanje objekta. V to nedvomno spada tudi popravilo cevi za ogrevanje oz. hlajenje.