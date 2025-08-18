Nekateri stanovalci so si prisvojili skupne garaže. Upravnik pa nič. #pravni nasvet

V bloku, kjer živim, imamo garaže, ki jih že vrsto let uporabljajo samo določeni stanovalci. Garaže so tudi zamrežili, tako da so drugim nedosegljive. Zdaj pa se je status zemljišča spremenil – prej je bil v lasti Mestne občine Ljubljana, zdaj pa je pripadajoče skupno zemljišče. Zanima me, ali je dolžnost upravnika, da zadevo uredi tako, da imamo vsi stanovalci enake pravice parkiranja? Upravnik se temu izogiba, ker se boji revolta stanovalcev, ki zdaj zasedajo te prostore. Hvala za odgovor, Erika M.

Pravnik na dlani odgovarja:

Naloge upravnika večstanovanjske stavbe določa Stanovanjski zakon v 50. členu – pooblastila upravnika:

(1) Upravnik ima poleg pooblastil, določenih s stvarnopravnim zakonikom, še naslednja pooblastila:

- zastopa etažne lastnike pred upravnimi organi v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih v zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljiščem;

- pripravi načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe, terminski plan izvedbe tega načrta in skrbi za izvedbo načrta;

- sestavi obračun stroškov upravljanja večstanovanjske stavbe in stroške razdeli med etažne lastnike v skladu s tem zakonom ali pogodbo o medsebojnih razmerjih;

- poroča etažnim lastnikom o svojem delu in jim izstavi mesečne in letne obračune;

- sprejema plačila etažnih lastnikov na podlagi mesečnega obračuna in plačuje obveznosti iz pogodb, sklenjenih s tretjimi osebami;

- poda letno poročilo o upravljanju objekta;

- opravi oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov ter zbira podatke, potrebne za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb.

(2) Upravnik ima lahko tudi druga pooblastila, določena s tem zakonom in pogodbo o opravljanju upravniških storitev.

(3) Upravnik je na podlagi tega zakona pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov, ki jih je dolžan zbirati, voditi in posredovati pristojnim organom v skladu s tem zakonom.

Upravljanje večstanovanjske stavbe se loči na posle rednega upravljanja in posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja. To določata 25a in 29. člen stanovanjskega zakona.

Skupno zemljišče predstavlja skupni del stavbe in je solastnina vseh lastnikov v posamezni stavbi. Skupne dele določa peti člen stanovanjskega zakona in v prvem odstavku je določeno:

Skupni prostori v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so: stopnišča, vhodni vetrolovi, hodniki, kolesarnice, pralnice, sušilnice, skupne kleti, zaklonišča, delavnice za hišnike, hišniška stanovanja, prostori za odlaganje odpadkov in drugi prostori, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov (dovozi, klančnine in podobo), ter zemljišče, na katerem stavba stoji, lahko pa tudi drugo zemljišče, na katerem so izpolnjeni pogoji lastništva.