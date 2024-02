Kako se znebiti "vaškega vodovoda" čez parcelo #pravni nasvet

Pozdravljeni, čez moje zemljišče poteka vodovodna napeljava za več sosednjih hiš "vaškega zajetja vode" iz gozda. Na mojem zemljišču je tudi obstoječi vodovodni jašek. Sam s to vodo nimam nič, sem pa zemljišče kupil že v takem stanju. Sosedje v zemljiški knjigi nimajo vpisane služnosti za vodovod. Zanima me, kdo nosi stroške prestavitve napeljave in jaška na sosednje zemljišče? Hvala za odgovor, Mihael Š.