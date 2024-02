Občina mu je "ekološki otok" postavila tri metre od terase. Je to normalno? #pravni nasvet

Pozdravljeni, Zanima me ali obstaja kakšen zakon, predpis, kje se lahko postavijo ekološki otoki? Občina je namreč podrla ekološki otok, ki je bil postavljen ob glavni cesti na avtobusni postaji sto metrov stran od prve hiše, in ga prestavila zraven moje parcele, tri metre od terase. Hvala za pomoč, Matej G.

Pravnik na dlani odgovarja:

Postavitev ekoloških otokov za zbiranje odpadkov ureja vsaka posamezna občina z odlokom v obliki tehničnega pravilnika.

Vsekakor mora tak odlok upoštevati določena pravila in ne sme postati ovira za normalno življenje . Ker niste navedli v kateri občini prebivate, vam bomo navedli vsebino takega odloka, ki ga je sprejela občina na Gorenjskem.

Vsebina takega tehničnega pravilnika običajno obsega naslednje:

opredelitev pogojev in način ravnanja s komunalnimi odpadki,

pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,

tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov,

tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe,

minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic,

podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov,

podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,

druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe.

Odlok tudi določa kaj ekološki otok pomeni, in sicer se na njih zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij:

papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,

odpadna embalaža iz stekla,

mešana embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.

Ekološki otoki so urejena prevzemna mesta velikosti 6 x 1,5 m, oziroma 3 x 3 m, odvisno od variante postavitve zabojnikov (1 x 4 ali 2 x 2), na katerih se nahajajo zabojniki za ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov. Prevzemna mesta so utrjena z betonom in od ostalega zemljišča ločena z robniki.

Na platoju se nahajajo štirje zabojniki velikosti 1100 litrov in sicer: moder za ločeno zbiranje odpadnega papirja, zelen – za ločeno zbiranje odpadnega stekla, ter po dva zabojnika rumene barve – za ločeno zbiranje embalaže.

Vsekakor poiščite ustrezen odlok na spletni strani vaše občine.

Poleg tega emisije v obliki smradu ali karkoli drugega ureja tudi stvarnopravni zakonik.

Več o problematiki tovrstnih emisij pa si lahko preberete tukaj: