Podpisan dogovor o višini povprečnine za prihodnji dve leti

Ministra za finance in za javno upravo Klemen Boštjančič in Franc Props sta s predstavniki združenj občin podpisala dogovor o povprečnini za leti 2026 in 2027. Povprečnina je za obe leti določena v višini 835 evrov na prebivalca. Občinam pa bo v letu 2026 iz državnega proračuna povrnjen tudi del sredstev za zimski regres oz. t. i. božičnico.

V skladu z dogovorom bo vlada v letu 2026 za zaposlene v občinskih upravah in občinskih javnih zavodih, katerih plače se zagotavljajo iz občinskih proračunov, zagotovila dodatna sredstva iz državnega proračuna za povrnitev 60 odstotkov izdatkov za zimski regres, če bo ta uveljavljen. Za letošnje leto je medtem to vprašanje urejeno v predlogu zakona, s katerim bi določili izplačilo zimskega regresa. Strošek zanj bi za delavce in funkcionarje na občini in za delavce pri tistih posrednih uporabnikih občinskega proračuna, katerih ustanoviteljica je občina, slednjim v celoti povrnili iz državnega proračuna.

Računajo, da rebalans državnega proračuna ne bo potreben

V občinah bi se sicer želeli izogniti zalaganju sredstev za božičnico za zaposlene v šolah, zdravstvenih domovih in lekarnah, kjer so občine ustanoviteljice, a ne zagotavljajo sredstev za plače. Boštjančič je danes dejal, da je zakon tik pred sprejetjem v DZ in če spremembe v tej smeri ne bo, obstajajo tudi drugi mehanizmi za zagotavljanje likvidnosti občin; od izplačila do trenutka, ko jim bodo sredstva povrnjena, bo verjetno minilo kakšnih 14 dni in tistim, ki bi imele težave, lahko dajo soglasje za predplačilo. Sicer pa na ministrstvu računajo, da zaradi božičnice za javne uslužbence ne bo potreben rebalans državnega proračuna.

Danes podpisani dogovor je minister Boštjančič ocenil kot uspeh, pri čemer je spomnil, da so z občinami uspeli skleniti dogovor o višini povprečnine v vseh letih mandata. Kot je dejal, so bili pogovori, ki so vsako leto pripeljali do podpisa, precej konkretni, tako občine kot vladna stran so predstavili svoj pogled, in verjame, da zato vsako leto eni druge poznajo bolje, se bolje razumejo in se je morda tudi zaradi tega lažje sporazumeti.

Ključna pa je po njegovih besedah tudi sprememba formule za izračun povprečnine, določena z letos spomladi sprejeto novelo zakona o financiranju občin, zaradi katere je "morda nekoliko lažje skleniti dogovor". Način določanja povprečnine, kot ga predvideva omenjena novela, predstavlja visok demokratičen standard pri določanju sredstev za občine, je ocenil tudi minister za javno upravo Props.

Dogovor podpisala vsa tri reprezentativna združenja občin

Da so pogajanja po spremembi zakona bistveno lažja, ker so bolj usmerjena in se pogovarjajo o številkah, je menil tudi predsednik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) Samo Turel. V ZMOS so po njegovih besedah z dogovorom relativno zadovoljni, pri čemer je pozdravil pripravljenost obeh pristojnih ministrstev, da jim prisluhneta in da se pogovarjajo z argumenti. Da so danes dogovor podpisala vsa tri reprezentativna združenja občin, pa po njegovih besedah pomeni, da so dosegli najširši možen dogovor.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Gregor Macedoni je podobno kot finančni minister izpostavil, da četrto leto zapored sklepajo pogajanja s podpisanim dogovorom. Kot je dejal, je dogovor uspeh, kot je vsak rezultat pogajanj uspeh že zato, ker sta se dve strani dogovorili. Verjetno pa je rezultat vedno tak, da ni nobena stran popolnoma zadovoljna, je dodal.

V občinah po njegovih besedah vedno znova ugotavljajo, da so njihovi stroški v povprečju višji, kot so prihodki. Ob tem je Macedoni opozoril, da se zaradi rasti stroškov dela večji del višje povprečnine nanaša na razvoj kadrov v občinah, kar je po njegovem mnenju pravilno, a bo od občin zahtevalo iskanje dodatnih virov za druge, predvsem investicijske stroške.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj pa je dejal, da so k podpisu pristopili z zadržanostjo, saj je razlika med stroški in prihodki kljub uskladitvam še vedno zelo velika, za naslednje leto okoli 180 milijonov evrov. Je pa bila v preteklih letih razlika med višino povprečnine in dejanskimi stroški občin še višja in Smrdelj računa, da bodo s prejetimi sredstvi večino nalog in stroškov, tudi razvojnih, lahko pokrili. So pa dogovor podpisali pod predpostavko, da bodo občinam iz državnega proračuna v celoti povrnjeni stroški v zvezi z letošnjim izplačilom božičnice ter da se bodo o višini povprečnine za leto 2027 prihodnje leto še pogajali.