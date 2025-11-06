Vlada je danes potrdila sklenitev dogovora z reprezentativnimi občinskimi združenji o višini povprečnine za leti 2026 in 2027. Dogovor za leto 2026 vključuje tudi zavezo države o zagotovitvi sredstev za delno kritje stroškov zimskega regresa za zaposlene v občinskih upravah in občinskih javnih zavodih, so sporočili s finančnega ministrstva.

Skladno z nedavnim dogovorom ministra za finance Klemna Boštjančiča in predstavnikov reprezentativnih združenj občin bo povprečnina za leti 2026 in 2027 znašala 835 evrov. Zaradi novih obveznosti občin pa bo vlada v letu 2026 za zaposlene v občinskih upravah in občinskih javnih zavodih, za katere se plače zaposlenih zagotavljajo iz občinskih proračunov, zagotovila še dodatna sredstva iz državnega proračuna za povrnitev 60 odstotkov dejanskih izdatkov za zimski regres v primeru njegove zakonske uveljavitve, je ministrstvo zapisalo v sporočilu po današnji seji vlade.

Podpis dogovora bo v ponedeljek

Podpis dogovora, ki bo v ponedeljek, so po navedbah ministrstva napovedala vsa tri reprezentativna združenja občin. Podpisanemu dogovoru bo prilagojen tudi predlog o višini povprečnine v zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027, ki je trenutno v parlamentarnem postopku, so dodali.

Spomnili so, da bo vlada skladno s predlogom zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov strošek zimskega regresa za leto 2025 za delavce in funkcionarje na občini in za delavce pri tistih posrednih uporabnikih občinskega proračuna, katerih ustanoviteljica je občina, občinam povrnila v celoti.

Dodatna sredstva bodo namenjena zmanjševanju objektivnih razlik

Zakon o financiranju občin določa tudi, da bodo občine prihodnje leto iz državnega proračuna prejele dodatna sredstva v višini 1,5 odstotka dohodnine, vplačane v letu 2024, kar znaša 54 milijonov evrov.

Po pojasnilih ministrstva bodo dodatna sredstva namenjena zmanjševanju objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin. Tudi ta sredstva so namenjena za izvajanje zakonsko določenih nalog občin, razdeljena pa bodo na dva dela; 75 odstotkov oziroma 40,5 milijona evrov bodo prejele občine z izkazanim nesorazmerjem v financiranju stroškov izvajanja zakonskih nalog, 25 odstotkov oziroma 13,5 milijona evrov pa vse občine na podlagi meril za sredstva za uravnoteženje razvitosti občin iz zakona o financiranju občin, še navaja ministrstvo.