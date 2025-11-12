Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ozadje šokantne menjave Luke Dončića razkrilo novo resnico

Jason Kidd Nico Harrison | Nico Harrison je moral zapustiti barko Dallas Mavericks. | Foto Guliverimage

Nico Harrison je moral zapustiti barko Dallas Mavericks.

Foto: Guliverimage

Dallas Mavericks so po slabem začetku sezone sprejeli pričakovano odločitev in odpustili generalnega direktorja Nica Harrisona. Njegova napoved, da bo menjava Luke Dončića prinesla naslov prvaka, se je izkazala za popoln polom. Ekipa iz Teksasa je trenutno ena najslabših v ligi NBA, medtem ko Dončić blesti v dresu LA Lakersov. Priznani NBA novinar Shams Charania je v oddaji First Take razkril, da naj bi o Dončićevi odmevni menjavi že februarja vedel tudi trener Jason Kidd. Nova razkritja mečejo povsem novo luč na ozadje ene najbolj kontroverznih odločitev v zgodovini franšize in lige NBA.

"Patrick Dumont je sprejel odločitev, da odpusti Nica Harrisona. Ob 9.15 zjutraj je bilo Harrisonu uradno vročeno obvestilo. Le dan prej je bil Dumont ob igrišču z navijačem, kateremu je, po mojih informacijah, priznal, da je klub naredil napako, ko so februarja zamenjali Luko Dončića, in da bo za to prevzel odgovornost ter storil pravo stvar za navijače. Dan pozneje je odpustil Nica Harrisona," je priznani NBA novinar ESPN Shams Charania začel pogovor v oddaji First Take.

Dallas Mavericks, Cooper Flagg, Nico Harrison
Sportal V Dallasu odjeknila bomba: Nico Harrison uradno ostal brez službe, oglasil se je lastnik kluba

"Vsi so bili usklajeni glede možnosti menjave Luke Dončića. Tudi trener."

Po mnenju Charanie je Jason Kidd vedel za Lukovo menjavo. | Foto: Guliverimage Po mnenju Charanie je Jason Kidd vedel za Lukovo menjavo. Foto: Guliverimage Po Charanievih informacijah je bila ideja o menjavi Dončića izključno Harrisonova, a jo je moral potrditi lastniški odbor in trener Jason Kidd, ki je večkrat dejal, da je šele v zadnjih trenutkih pogajanj izvedel za to namero: "Ko so opravili menjavo, je pomembno poudariti, da je takrat v organizaciji vladalo popolno soglasje - od lastnikov do Nica Harrisona, njegovega osebja in trenerja Jasona Kidda. Vsi so bili usklajeni glede možnosti menjave Luke Dončića. Seveda je bil Nico Harrison tisti, ki je sprejel odločitev, bil pobudnik ideje, pripravil predlog in vodil pogajanja za menjavo Dončića. Na koncu jo je izpeljal za Anthonyja Davisa. Težava pa je v tem, da je Anthony Davis izpustil zadnjih šest tekem zaradi poškodbe. Odkar je prišel v Dallas, ga nismo videli igrati dlje časa zapored. Ko je Harrison opravil menjavo, je imel jasno vizijo, da Davisa vkomponira na igrišču skupaj s Kyriejem Irvingom in močno zunanjo linijo. To se pod njegovim vodstvom nikoli ni uresničilo. Lahko krivimo poškodbe, a vedeli so, kaj dobivajo. Igralca, starejšega od 30 let, z zgodovino poškodb. To je bilo tveganje, na drugi strani pa odslovili košarkarja v zrelih letih."

Na vprašanje, kdo je vztrajal, da mora Luka oditi iz Dallasa, je Charania izstrelil jasno: "Nico Harrison. To je bila njegova odločitev in njegova ideja. A ko se generalni direktor odloči za tako potezo, potrebuje soglasje lastnikov. Leta 2024, ko je Dallas igral v finalu, je bila vez med Dumontom in Harrisonom zelo močna. Dumont je verjel, da ima Nico pravo košarkarsko intuicijo, da je njegovo mnenje sveto. Ko je prišel s to idejo, je obstajalo soglasje v pisarni in s trenerjem. In menjava se je zgodila."

Dumont THUMB
Sportal Nori prizori v Dallasu! Nadrl lastnika Dallasa, nato se mu opravičil v dresu Luke Dončića.

Luka dokazuje nasprotno, kar so vztrajali pri Dallasu

Medtem v Los Angelesu Luka Dončić naravnost blesti. Lakersi, ki igrajo brez poškodovanega LeBrona Jamesa, so trenutno ena izmed najuspešnejših ekip Zahoda. Dončić dosega rekordne številke, kar v Dallasu spremljajo z grenkim priokusom. "Vsi gledajo, kako Luka igra v Los Angelesu. Nico Harrison je Dončića poslal v LA, še preden bi lahko podpisal supermaksimalno pogodbo. Z vodstvom so se dogovorili, da mu je ne bodo ponudili. Menili so, da je finančno najbolj smiselno, da ga pošljejo drugam. In to so storili. Zdaj pa poglejte, kako igra. Dokazuje, da si zasluži supermaksimalno pogodbo. To je napaka, ki jo Patrick Dumont zdaj priznava in predeluje. Posledično je moral odpustiti Nica Harrisona. Človeka, za katerega navijači Dallasa menijo, da je odgovoren za trenutno stanje ekipe."

Luka Dončić in Jason Kidd še iz časov Dallasa | Foto: Guliverimage Luka Dončić in Jason Kidd še iz časov Dallasa Foto: Guliverimage

Dallas je sezono začel s tremi zmagami in osmimi porazi, kar ga uvršča na predzadnje mesto na zahodni konferenci, medtem ko imajo LA Lakers ravno nasprotno osem zmag in tri poraze: "Nico je vztrajal, da bo čas pokazal, kdo ima prav. Aprila je izjavil: "Ko se ekipa prihodnje leto vrne, se bomo borili za naslov prvaka." Zdaj pa so med najslabšimi ekipami v ligi. To niso rezultati, ki jih je obljubljal. S to menjavo je Harrison postavil vse na kocko in izgubil."

Luka Dončić
Sportal Luka Dončić strelski kralj lige NBA, a ne sme biti na lestvici. Prvaki nadaljujejo zmagovito.
Austin Reaves, Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Kdo je bil boljši? Nor dvoboj zvezdnikov v metu z razdalje. #video
navijači Patrick Dumont Los Angeles Lakers Dallas Mavericks Nico Harrison Jason Kidd Luka Dončić Luka Dončić
