Po napadu na enega od dijakov so se v Kočevju člani sveta Gimnazije in srednje šole Kočevje danes sestali z odgovornimi za reševanje romskih vprašanj. Po skoraj štiriurnem posvetu so sporočili, da si želijo varnosti, župan Gregor Košir pa je pozval k nadaljevanju ukrepov za reševanje romskih vprašanjih, vključno s predlaganim Šutarjevim zakonom.

Po besedah predsednika sveta Gimnazije in srednje šole Kočevje Damjana Lazarja je bilo glavno sporočilo posveta odgovornim, med katerimi so bili predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje, policije in centra za socialno delo, da je Kočevje nevarno mesto, da je ljudi strah hoditi po ulicah in da zato pričakujejo, da bo poskrbljeno za varnost.

Takšno je po Lazarjevih besedah tudi sporočilo odgovorni državni politiki v Ljubljani. S posvetom, ki je bil zaprt za javnost, je sicer zadovoljen, saj so med drugim dobili zagotovilo, da jih slišijo in da jih bodo slišali tudi naprej.

Ljudje se ne počutijo varne

Podobno je posvet ocenil kočevski župan Košir. Temu se zdi pomembno, da se je na državni ravni začelo sprejemati določene rešitve, četudi še niso povsem dodelane. "Desetletja namreč ni bilo nobenih konkretnih rešitev, zato smo danes tam, kjer smo," je dejal.

Opozoril je, da se ljudje v Kočevju in še marsikje drugje ne počutijo varne, "zato je preprosto treba nekaj narediti". "Ukrepi so na mizi in želimo, da se sprejmejo ter nato nadgrajujejo z izkušnjami s terena" je povedal.

Sam sicer ocenjuje, da se največ kriminala v Kočevju dogaja zato, ker "nekdo domneva, da se mu ne more nič zgoditi".

"Ravno ta napuh, ta bahavost je razlog za delikte, do katerih prihaja. Zato je treba nasilništvu in kriminalu postaviti meje, ki bodo hkrati veljale za vse enako," je še povedal Košir. Foto: Ana Kovač

Državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič je povedala, da so jih predstavniki šole seznanili, da je šolski prostor v Kočevju predvsem po zaslugi vsakodnevnih aktivnostih, ki jih izvajajo v ta namen, še varen, manj varne pa da so poti v šolo. Pri tem je naloga vseh ustanov, da opravijo svoje delo, ministrstvo pa bo nudilo vso potrebno podporo šolam, je dejala.

Posveta se je udeležil tudi romski svetnik v kočevskem občinskem svetu Marjan Hudorovič, ki je razpravo ocenil kot dobrodošlo in konstruktivno.