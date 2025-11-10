Tožilstvo: glede hišnih preiskav v romskem naselju nismo zavlačevali

Informacije v javnosti, da je državno tožilstvo po streljanju v naselju Žabjak-Brezje pozno vložilo predlog za hišno preiskavo, ne držijo, so v današnjem sporočilu zapisali na Vrhovnem državnem tožilstvu. Poudarili so, da tožilstvo v postopkih ne zavlačuje in je tudi v konkretnem primeru delovalo nemudoma. Od pobude policije za izdajo odredbe za osebno in hišno preiskavo do izvedbe same je minilo pet dni.

Policija je 28. oktobra po protestu na novomeškem Glavnem trgu ob izredni seji mestnega sveta prejela več klicev občanov iz okolice romskega naselja Žabjak-Brezje, da se v naselju strelja. Po prihodu v naselje so policisti našli tulce različnih kalibrov. Teden dni zatem so sledile hišne preiskave, v katerih so policisti zasegli več kosov nelegalnega orožja in nabojev ter identificirali štiri osumljence.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Vrhovnem državnem tožilstvu, se policija po streljanju 28. oktobra ni odločila za podajo pobude za izdajo odredbe za osebno in hišno preiskavo še istega dne, temveč je Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu pobudo policije prejelo šele dva dni po dogodku, torej 30. oktobra.

V pobudi policije petdnevno okno

Že v pobudi je policija kot datum za izvedbo osebne in hišne preiskave navedla 4. november, čemur je dežurna tožilka z Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu sledila. Še isti dan, torej dne 30. oktobra, je bil predlog za izdajo odredbe za osebno in hišno preiskavo poslan preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novem mestu.

Nato so 3. novembra na tožilstvu od policije prejeli še dopolnitev pobude, ki jo je tožilka pod nujno še tega dne poslala na sodišče. Sodišče je predlogu sledilo in še isti dan izdalo odredbo za osebno in hišno preiskavo. Hišna preiskava pa je bila opravljena tako, kot je policija načrtovala, 4. novembra, so dogajanje povzeli na Vrhovnem državnem tožilstvu.

Ob tem so še poudarili, da je na operativnih tožilstvih 24 ur na dan vse dni v letu organizirana dežurna služba, v kateri se vse nujne zadeve in pobude policije obravnavajo hitro. Tožilstvo v postopkih ne zavlačuje in je tudi v konkretnem primeru delovalo nemudoma, so dodali.

Novomeški policisti so po nedavnem streljanju v romskem naselju Žabjak-Brezje identificirali štiri osumljence, od tega tri odrasle osebe in enega mladoletnika. V hišnih preiskavah so jim zasegli več kosov nelegalnega orožja in nabojev, nobeden od njih pa trenutno ni več v pridržanju ali v priporu, so dan po hišnih preiskavah pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.