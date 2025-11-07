Overjen sporazum ni dovolj: brez vpisa v zemljiško knjigo služnosti ni #pravni nasvet

Leta 2000 smo kupili gradbeno parcelo in začeli uporabljati kolovozno cesto. Pri gradnji hiše smo nato parcelo zamenjali s sosedom, nismo pa uredili služnosti. Cesto smo uredili v makadamsko. Sosed je žal na hitro umrl. Z novimi lastniki imamo služnost samo na listini, overjeni pri notarju. Ne moremo doseči sporazuma z vpisom v zemljiško knjigo. Bi lahko uspela s tožbo za služnost? Hvala za odgovor in lp, Vena.

Pravnik na dlani odgovarja:

Pravila glede služnosti ureja Stvarnopravni zakonik, in sicer v poglavju IX. DEL Služnosti v členih 210. in dalje.

V vašem primeru gre za stvarno služnost dovoza oziroma poti – ceste. Vsaka služnost, ki nastane s pravnim poslom, mora biti narejena v obliki notarskega zapisa pri notarju. Na podlagi notarskega zapisa se služnost vpiše v zemljiško knjigo. Služnosti se izvajajo na način, da najmanj obremenjujejo služno stvar.

To pojasnilo je le kratek povzetek teoretične opredelitve služnosti.

V vašem primeru ste s pokojnim sosedom le overili listino – podpise na tej listini – o dogovoru o služnosti. Predvidevamo, da služnost tudi izvajate in cesto vsakodnevno oziroma po potrebi uporabljate. To je pomembno, saj imate z uporabo tudi posest na stvari – cesti. Posest je pomembna, saj je to nekoliko drugačen pravni instrument kot lastnina.

V takšnih primerih je predlagana tožba

Člen 211. Stvarnopravnega zakonika določa, da služnost nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla ali z odločbo državnega organa.

Napisali ste, da nasprotna stran ne želi podpisati notarskega sporazuma, s katerim se stvarna služnost ustanovi. Torej vam preostane le ustrezna tožba na ustanovitev služnosti – torej odločba državnega organa – sodišča.

Vsekakor vam bo podpisani in overjeni sporazum pri taki tožbi v veliko pomoč. Pomembno pa je, kaj v tem sporazumu piše. Namreč, ponavadi se stvarna služnost vožnje, hoje in podobnega vpiše na vsakokratnega lastnika služeče in gospodujoče nepremičnine. Taka opredelitev pomeni, da je služnost trdnejša in se lahko odpravi le s ponovnim notarskim sporazumom ali ustrezno tožbo.

Predlagamo vam torej, da vložite ustrezno tožbo na ustanovitev služnosti. Za vložitev tožbe se obrnite na odvetnika.

Pravnik na dlani