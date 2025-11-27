Šprinterji so ogorčeni, prireditelji SP gradijo goro

"Očitno nikoli ne bom imel priložnosti osvojiti mavrične majice," se je pred dnevi v pogovoru z Janom Bakelantsom pritoževal belgijski šprinter Tim Merlier. Govorili so o svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu leta 2028, ki ga bo gostil Abu Dabi v Združenih arabskih Emiratih. Vse od Dohe 2016 šprinterji na svetovnih prvenstvih niso imeli pravih možnosti za napad na naslov prvaka in tudi na naslednjih dveh prvenstvih, v Montrealu 2026 in Savojskih Alpah 2027, bodo trase zanje prezahtevne. Leto 2028 naj bi bilo drugačno – a prireditelji imajo očitno drugačne načrte.

Merlier je v pogovoru razkril, da prireditelji prvenstva v Abu Dabiju že gradijo hrib, s katerim želijo dodobra popestriti puščavsko traso elitne cestne dirke. "Vsako leto je višji. Očitno nikoli ne bom imel priložnosti osvojiti mavrične majice," je obupoval belgijski šprinterski as.

Na pravo goro jih ne pustijo, zato rastejo umetni hribi

Ob izbiri prireditelja prvenstva leta 2028 je kazalo, da bo po dolgem času to spet bolj ravninsko, kar se ni zgodilo vse od Dohe leta 2016. Od Bergna 2017 na cestnih dirkah članov zmagujejo kolesarji, ki se dobro vozijo tudi v klanec. Ekstremov Mednarodna kolesarska zveza ne dovoljuje, tudi Abu Dabiju je prepovedala vključitev tisočmetrske gore Jebel Hafeet, ki je sicer tradicionalni del vsakoletne večetapne dirke po UAE, a s povsem ravninsko traso se tudi prireditelji očitno niso sprijaznili.

Idejo o cilju dirke na Jebel Hafeetu je Uci zavrnila. Foto: Guliverimage

Španska Marca je preverila Merlierjeve trditve o umetnih hribih in jih potrdila. Ob predlagani trasi cestne dirke svetovnega prvenstva 2028 že nekaj let raste grič Al Wathba. Sprva je bil na njem zamišljen 1,4 kilometra dolg vzpon s šestodstotnim povprečnim naklonom in deli, kjer bi se naklonina približala devetim odstotkom. "Dovolj, da bi kolesarji malo pretegnili noge na UAE Touru," so domačini opravičevali umetni hrib. Tega so naredili z nanosi peska in utrjevanjem s sodobnimi gradbenimi metodami – a za SP so postali malce bolj ambiciozni.

Trasa za Tadeja Pogačarja?

Na prvenstvu čez tri leta naj bi klanec meril dva kilometra (92 metrov nadmorske višine), v zadnjih 500 metrih pa naj bi imel naklon prek 11 odstotkov, kar pa bi že omogočalo veliko selekcijo med tekmovalci. Trasa, na kateri tako ali tako pričakujejo velike izzive zaradi vročine in vetra, bi s tem postala absolutno prezahtevna za šprinterje in veliko bolj naklonjena kolesarjem, kot je Tadej Pogačar.

Arabci hribe gradijo za Tadeja Pogačarja? Foto: Profimedia

To pa še ni vse, so odkrili pri Marci. V pridobljenih dokumentih so odkrili posvetovanja z gradbenimi podjetji o gradnji še daljšega in še zahtevnejšega klanca. Šlo naj bi za 3,8 kilometra dolg vzpon s 6,5-odstotnim povprečnim naklonom, v zadnjih 250 metrih celo 13-odstotnim. Za kritike naj bi bil to dokaz, da si želijo prireditelji traso prikrojiti "svojemu" šampionu, zvezdniku profesionalnega moštva UAE Emirate, slovenskemu superzvezdniku Tadeju Pogačarju.

Trasa za svetovno prvenstvo 2028 še ni potrjena, zato bo zanimivo videti, kaj bo o umetnem hribu porekla Uci. So pa Pogačarjevi uspehi tudi v Združenih arabskih Emiratih sprožili pravo kolesarsko evforijo. Na otoku Hudayriyat potekajo gradbena dela, tudi tam rastejo umetni hribi, gradi se velodrom, urejajo se kolesarske steze, še poroča španska Marca.

Preberite še: