Zakaj kljub izpolnjenim 40 letom dela ne more do delne pokojnine? #pravni nasvet

Stara sem 57 let in imam 40 let neprekinjene delovne dobe. Zanima me, če sem upravičena do prejemanja 40 odstotkov dodatka pokojnine pri plači. Na izpostavi ZPIZ na Ptuju so mi na to vprašanje odgovorili, da nimam nikakršne pravice. Še vedno sem sicer zaposlena pri isti firmi. Hvala za vaš odgovor, Marija K.

Pravnik na dlani odgovarja:

Pravico do uveljavljanja dela pokojnine v višini 40 odstotkov je prinesla konec leta 2019 sprejeta novela ZPIZ-2G, ki je začela veljati v začetku leta 2020 in predstavlja poleg ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe zelo pomemben stimulativni vidik oziroma svojevrsten finančni "bonus" za odlog upokojitve , ko se zavarovanec torej ne upokoji, čeprav bi se lahko, in to brez kakršnihkoli odbitkov.

Del pokojnine v višini 40 odstotkov pokojnine lahko uveljavlja le tisti zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev , in to iz kateregakoli od dveh upokojitvenih skupin. To pomeni, da ga lahko uveljavlja tisti, ki ima dopolnjenih vsaj 40 let pokojninske dobe brez dokupa in starost 60 let oziroma, če lahko uveljavlja osebne okoliščine, tudi pri nižji starosti.

Prav tako je do takega bonusa upravičen zavarovanec, ki ima najmanj 15 let zavarovalne dobe in starost 65 let, ki se na račun osebnih okoliščin lahko zniža do starosti 63 let, če ima zavarovanec vsaj 38 let pokojninske dobe brez dokupa. Status zavarovanca, ali je na primer zaposlen ali s. p. ali pa zavarovan na kaki drugi pravni podlagi, pri tem ne igra nikakršne vloge.

Bistveno v enem in v drugem primeru je, da se zavarovanec odloči za odlog polne starostne upokojitve, kar pomeni, da ostaja še naprej v polnem – stoodstotnem zavarovanju, zato se posledično še naprej plačujejo polni prispevki.

Del pokojnine v višini 40 odstotkov se lahko prejema največ tri leta. Če bo zavarovanec ostal v polnem zavarovanju še tudi po preteku treh let, pa bo upravičen do dela pokojnine v višini 20 odstotkov.

Za pridobitev pravice do starostne pokojnine morate izpolniti naslednje pogoje:

predpisano starost,

zavarovalno dobo ali pokojninsko dobo brez dokupa v določenem trajanju in

prenehanje obveznega zavarovanja.

Za pridobitev starostne pokojnine potrebujete:

60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa,

65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe.

Starost se lahko zniža zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije (en otrok – šest mesecev, dva otroka – 16 mesecev, trije otroci – 26 mesecev, štirje otroci – 36 mesecev, pet otrok in več – 48 mesecev).

Znižanje lahko uveljavite od starosti 60 let, če imate dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa že pred starostjo 60 let, vendar največ do 58. leta starosti za moškega in do 56. leta starosti za žensko.

Glede na naše ugotovitve ste dobili pravo informacijo na ZPIZ in boste morala počakati najmanj do izpolnitve predpisane starosti 58 let v primeru, da boste lahko uveljavljali znižanje starosti zaradi otrok.