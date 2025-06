Koristi 40 odstotkov pokojnine. Ali to kaj vpliva na pokojninsko osnovo? #pravni nasvet

Pozdravljeni! Star sem 61 let in imam 43 let delovne dobe. Še naprej sem delovno aktiven in prejemam tudi 40 odstotkov pokojnine. S 1. 7. 2025 bom izpolnil tri dodatna leta delovne aktivnosti. Zanima me, ali se bo moja osnova za pokojnino zdaj kaj zvišala ali bo ostala ista, kot so mi jo izračunali pred tremi leti? In ali bom dobil samo dodatnih devet odstotkov, ki si jih bom prislužil v treh letih? Lep pozdrav, Drago V.