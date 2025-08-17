Švicar Nino Schurter, eden najboljših gorskih kolesarjev v zgodovini, je na Instagramu sporočil, da končuje kariero. Devetintridesetletni kolesar bo, preden bo kolo vsaj v tekmovalnem smislu postavil v kot, nastopil še na dveh septembrskih tekmah v domovini, svetovnem prvenstvu v Crans Montani in tekmi svetovnega pokala v Lenzerheideju.

"Zadnji dve desetletji sem svoje telo, um in dušo posvetil gorskemu kolesarstvu. Čudovit šport, a na profesionalni ravni tudi brutalen. Ali zmagaš na dirkah, si kandidat za naslov, ali pa te ni več. Za sopotnike ni prostora. Vse ali nič, 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Prišel je čas, da to končam," je v sporočilu slovesa zapisal Schurter.

Švicar je v svoji karieri osvojil tri olimpijske kolajne v krosu, zlato v Riu, srebrno v Londonu in bronasto v Pekingu, desetkrat je postal svetovni pokal, devetkrat pa zmagovalec svetovnega pokala.

"Ko sem prvič tekmoval na svetovnem prvenstvu, leta 2003 v Luganu, sem bil še otrok, ki je lovil svoje sanje, že takrat sem odšel domov z medaljo. Takrat še nisem vedel, da me bodo sanje popeljale skozi nešteto nepozabnih trenutkov in mi omogočile, da osvojim več kot polovico vseh teh prvenstev," je še dodal Schurter, ki bo tudi po upokojitvi ostal v službi ekipe Scott-Sram mtb, opravljal bo delo ambasadorja.

