Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
12. 10. 2025,
22.20

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Samara Maxwell gorsko kolesarstvo Jenny Rissveds

Nedelja, 12. 10. 2025, 22.20

45 minut

Svetovni pokal v gorskem kolesarstvu

Rissveds zmagala na zadnji tekmi, Maxwell zmagovalka svetovnega pokala

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jenny Rissveds | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Aktualna svetovna prvakinja, Švedinja Jenny Rissveds, je zmagovalka zadnje tekme svetovnega pokala v olimpijskem kolesarskem krosu v kanadskem Mont St. Anne. Švedinja je bila za tri sekunde hitrejša od Novozelandke Samare Maxwell, ki ji je drugo mesto zadostovalo, da je obdržala vodstvo v skupni razvrstitvi.

Monika Hrastnik
Sportal Po zadnji tekmi v karieri: Nikoli nisem toliko jokala

Triindvajsetletna Samara Maxwell, ki se je na vseh devetih tekmah uvrstila na stopničke, zmagala pa dvakrat, je na koncu zbrala 2341 točk, Jenny Rissveds pa 2250.

Tretje mesto je na zadnji tekmi zasedla Britanka Evie Richards, peto mesto Švicarke Alessandre Keller pa je bilo dovolj, da je svetovni pokal končala na tretjem mestu.

V Kanadi ni bilo Vite Movrin, ki je v sezoni zbrala 260 točk, kar jo je v svetovnem pokalu uvrstilo na končno 46. mesto.

Monika Hrastnik
Sportal Monika Hrastnik na zadnji tekmi kariere deseta
Samara Maxwell gorsko kolesarstvo Jenny Rissveds
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.