Rissveds zmagala na zadnji tekmi, Maxwell zmagovalka svetovnega pokala

Aktualna svetovna prvakinja, Švedinja Jenny Rissveds, je zmagovalka zadnje tekme svetovnega pokala v olimpijskem kolesarskem krosu v kanadskem Mont St. Anne. Švedinja je bila za tri sekunde hitrejša od Novozelandke Samare Maxwell, ki ji je drugo mesto zadostovalo, da je obdržala vodstvo v skupni razvrstitvi.

Triindvajsetletna Samara Maxwell, ki se je na vseh devetih tekmah uvrstila na stopničke, zmagala pa dvakrat, je na koncu zbrala 2341 točk, Jenny Rissveds pa 2250.

Tretje mesto je na zadnji tekmi zasedla Britanka Evie Richards, peto mesto Švicarke Alessandre Keller pa je bilo dovolj, da je svetovni pokal končala na tretjem mestu.

V Kanadi ni bilo Vite Movrin, ki je v sezoni zbrala 260 točk, kar jo je v svetovnem pokalu uvrstilo na končno 46. mesto.